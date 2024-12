Luna Rossa Prada Pirelli: innovazione e artigianalità made in Italy per la 37ª America’s Cup

Fonte: Ufficio stampa Luna Rossa Prada Pirelli

Luna Rossa Prada Pirelli, l’imbarcazione progettata per la 37ª edizione dell’America’s Cup, incarna il meglio dell’ingegno italiano. Frutto di un connubio tra design d’avanguardia e tecnologia avanzata, rappresenta l’eccellenza artigianale e industriale del Made in Italy. Basata sul rivoluzionario modello AC75, non è soltanto una macchina da regata, ma anche un simbolo di innovazione e passione.

Luna Rossa vista da vicino

L’AC75 è un monoscafo foiling lungo 75 piedi, equivalente a circa 22,9 metri, che sfida le convenzioni della progettazione navale. Dotato di foil retrattili, riesce a sollevarsi sopra l’acqua durante la navigazione, eliminando quasi del tutto l’attrito. Questa configurazione consente alla barca di raggiungere velocità impressionanti, superiori ai 50 nodi (circa 93 km/h), offrendo una navigazione spettacolare. Tra le sue caratteristiche principali spiccano i foil regolabili, vere e proprie “ali” laterali sommerse che garantiscono stabilità anche a velocità elevate, e il sistema di vele Soft Wing, realizzate con materiali all’avanguardia come il carbonio e il Dyneema, sinonimo di leggerezza e flessibilità. L’equipaggio, composto da otto membri, tra cui timonieri, trimmer e “cyclor”, contribuisce all’efficienza della barca con uno sforzo coordinato e tecnologicamente assistito.

Un’eccellenza 100% made in Italy

Dietro Luna Rossa c’è un universo di eccellenza italiana. Il progetto ha coinvolto alcune delle aziende più prestigiose del Paese. Persico Marine, con sede a Nembro, ha costruito lo scafo e molti componenti in fibra di carbonio utilizzando materiali innovativi e una precisione millimetrica. Pirelli, leader mondiale nella tecnologia degli pneumatici, ha applicato il suo know-how per ottimizzare la resistenza e le prestazioni della barca. North Sails Italy ha curato la produzione delle vele con tecnologia 3Di, che assicurano prestazioni eccezionali, mentre Mapei ha fornito adesivi e resine speciali per garantire leggerezza e resistenza strutturale. A completare il quadro, Cantine Ferrari ha celebrato il varo dell’imbarcazione con il proprio spumante, sottolineando il valore simbolico del progetto.

La costruzione dell’AC75 ha richiesto oltre 70.000 ore di lavoro, coinvolgendo un team di ingegneri, architetti navali e tecnici altamente specializzati. Ogni componente è stato sottoposto a simulazioni avanzate e ottimizzato con tecnologie di intelligenza artificiale per garantire prestazioni senza compromessi. Il design della carena, con la sua finitura metallica argento “Metal K”, è stato studiato non solo per colpire visivamente, ma anche per ridurre la resistenza aerodinamica. Al cuore della barca c’è il sistema elettronico di controllo dei foil, che rappresenta il massimo della precisione tecnologica.

Luna Rossa Prada Pirelli non è solo una barca da regata; è un simbolo del Made in Italy, un ponte tra tradizione artigianale e innovazione futuristica. Ogni dettaglio, dalla progettazione alla realizzazione, parla di una sinergia unica tra tecnologia e passione. Quest’imbarcazione non punta solo alla vittoria nella 37ª America’s Cup, ma anche a lasciare un segno indelebile nel mondo della vela, raccontando una storia di eccellenza italiana destinata a ispirare il futuro.