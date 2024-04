L’iconica New Balance 1500 compie 35 anni, ora è caccia all’edizione limitata

Fonte: Ufficio stampa New Balance 1500 35th Anniversary Made in the UK Edition

“La cosa più vicina alla scarpa da corsa perfetta”. Nel 1989, all’apice del boom del running, New Balance lancia la sua silhouette di punta per la corsa: la 1500. Trentacinque anni dopo, aprile 2024, il brand torna a celebrare uno dei suoi più grandi successi di design di precisione, con la Serie 1500 35th Anniversary Made in the UK Edition.

La rivoluzionaria silhouette nasce da un processo di progettazione in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) durato tre anni. Nell’incessante ricerca del progresso tecnologico, il modello 1500 presenta un nuovo cuscinetto per l’accelerazione nella parte anteriore dell’intersuola, abbinato a una suola ENCAP in un’esclusiva capsula per il tallone, per creare un’esperienza di performance unica.

Fonte: Ufficio stampa

Originariamente denominata 1500 per il suo prezzo, la silhouette ha fatto scalpore al momento dell’uscita per essere il primo modello da running a superare la soglia dei 150 dollari: una vera e propria dimostrazione concreta della dedizione del marchio alla produzione dei prodotti più innovativi.

Trentacinque anni di eccellenza

Nel corso degli anni la silhouette New Balance 1500 è diventata uno dei prodotti più famosi del progetto Made in the UK del marchio. Con sede nel centro di produzione di New Balance nella città di Flimby, nel nord dell’Inghilterra, il programma Made in the UK ha celebrato il suo 40° anniversario nel 2022. Oggi, ogni paio di sneakers Made in the UK è creato da artigiani impegnati a garantire la massima qualità.

Fonte: Ufficio stampa

Lontana dall’essere una semplice riedizione, la reintrodotta sneaker 1500 Series Made in the UK presenta una serie di novità inerenti alla sua iconica silhouette. Ispirandosi a uno dei primi modelli 1500, l’edizione anniversario presenta materiali provenienti da fornitori europei specializzati, tra cui un pregiato nubuck grigio abbinato a un mesh a tono e a finiture con dettagli sintetici. La suola interna e la grafica della scatola richiamano i materiali di marketing originali del modello, oltre a un elemento tipografico commemorativo che recita “35 Years of Excellence“. La New Balance 1500 Series Made in the UK 35th Anniversary Edition è disponibile in quantità limitata a partire dal 4 aprile presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

New Balance: un nome una garanzia

New Balance, con sede a Boston, ha una missione: dal 1906, valorizzare le persone attraverso lo sport e l’artigianato per creare un cambiamento positivo nelle comunità di tutto il mondo. Fabbricata negli Stati Uniti per più di 75 anni, New Balance Made U.S. è una collezione premium con un valore sul mercato locale di più del 70%. New Balance impiega più di 8.000 persone in tutto il mondo e nel 2022 ha riportato vendite mondiali per 5,3 miliardi di dollari. È proprietaria di cinque fabbriche nel New England (USA), oltre a quella di Flimby, nel Regno Unito.