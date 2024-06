Il Christina O celebra la capsule Valentino Escape con Mytheresa

Fonte: Ufficio stampa Mytheresa Mytheresa x Valentino Garavani

Evasione dall’ordinario. L’emblema dell’italianità pura che cattura glamour, eleganza e brezza marina. Maison Valentino e Mytheresa hanno celebrato la loro collaborazione di lunga data e il lancio della Capsule Collection Valentino Escape 2024, il tutto a bordo del leggendario yacht Christina O, con una cena esclusiva.

L’evento è iniziato con un tour dello yacht, esplorando l’intrigante passato, una storia che si intreccia con quella di una delle famiglie più potenti del mondo. È poi seguita una serata di estrema raffinatezza ed eleganza. Musica, brindisi e tramonto, gli ospiti hanno goduto di un cocktail sul ponte mentre lo yacht navigava delicatamente da Monaco a Beaulieu-sur-Mer. All’arrivo, ad attendere gli ospiti, una cena sotto le stelle con le tipicità della Costa Azzurra con lo chef Daniel Arganaraz. Dopo la cena, gli ospiti sono stati invitati a proseguire la serata con un live-set a sorpresa della band The Phly Boyz sulla pittoresca piscina a mosaico, che ha ospitato le star di Hollywood Marilyn Monroe e Greta Garbo. Presenti a bordo Gabriella Karefa-Johnson, Julia Sarr-Jamois, Tamara Kalinic e Sophie Roe, tra gli altri.

Fonte: Ufficio stampa Mytheresa

Il “Christina O” visto da vicino

Forse lo yacht di lusso a noleggio di cui è stato scritto di più, costruito nel 1943, il Christina O è sicuramente qualcosa di inedito. Splendore ed eleganza sono immediatamente visibili non appena si sale a bordo. Ampi ponti esterni, dove con Mytheresa si è svolta l’elegante cena, piscina e jacuzzi piastrellate di superbi mosaici, tre enormi lounge interni, palestra, sala d’intrattenimento e il famoso bar in cui Sir Winston Churchill ha incontrato Jackie Kennedy, Christina offre l’opportunità di una crociera in assoluto stile e comfort.

Lo yacht, appartenuto ad Aristotele Onassis, ha subito un imponente restauro intorno al 2011 mantenendo al suo interno, oggetti e fotografie originali delle cronache internazionali degli anni passati.

Fonte: Ufficio stampa Mytheresa

Lo yacht può ospitare fino a 34 persone in 17 cabine doppie e dispone di ben 39 persone di equipaggiocompetente e pronto ad accogliere gli ospiti a bordo. Tutti gli alloggi sono collegati da una scala a chiocciola di marmo che dall’atrio arrivano sino alla sala da pranzo. Il ponte a poppa dispone di una piscina e ha una sala da pranzo al coperto assieme alla zona bar. La sua enorme sala da pranzo interna è più imponente e ideale per le occasioni formali.

La linea Valentino Garavani, simbolo del Made in Italy

La linea di accessori Valentino Garavani propone borse, scarpe, cinture e oggetti di pelletteria che incarnano l’essenza della storica maison, fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Stagione dopo stagione, cultura urbana ed eccellenza artigianale Made in Italy trovano un punto d’incontro nei dettagli iconici, come le borchie Rockstud, che elevano il quodiano a lusso da indossare.

L’ecosistema Mytheresa

Mytheresa è una delle principali piattaforme mondiali di e-commerce di lusso, con consegne in oltre 130 paesi. Fondata come boutique nel 1987, Mytheresa lancia il suo sito online nel 2006 con collezioni di ready-to-wear, scarpe, borse e accessori anche per uomo e bambino. Nel 2002, con il lancio della categoria “Lifestyle“, Mytheresa amplia la propria selezione di lusso con articoli del settore.

Fonte: Ufficio stampa Mytheresa

Con oltre 200 designer, la selezione altamente curata di Mytheresa si concentra sui veri brand di lussocome Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e molti altri. L’esperienza digitale unica di Mytheresa si basa su una forte attenzione ai clienti del lusso, su un’offerta di prodotti e contenuti esclusivi, su piattaforme tecnologiche e analitiche all’avanguardia e su operazioni di servizio di alta qualità.