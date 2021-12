Menù Natale e Capodanno: i prezzi degli chef stellati

Feste di Natale e Capodanno in pompa magna quelle organizzate da ristoranti e chef stellati per celebrare la fine di questo 2021: con menù ricercati e prezzi non proprio a portati di tutti, le location più esclusive sono pronte ad accogliere i propri clienti. In alcuni casi, un pranzo o una cena arrivano a costare anche più di mille euro.

Natale e Capodanno: i prezzi dei menu degli chef stellati

Apre le porte del proprio ristorante, il Glass Hostaria a Trastevere, la chef stellata Cristina Bowerman, che sia a Natale che a Capodanno ha scelto il prezzo fisso per i menù nei giorni di festa. Nello specifico, per il menù di Natale il costo è di 150 euro, 280 euro a Capodanno. In caso di disdetta, inoltre, i clienti che hanno già prenotato saranno tenuti a pagare una penale (non dovuta se l’evento salta in caso di restrizioni Covid).

Ad un apposito menù natalizio ha anche lavorato lo chef Antonino Cannavacciuolo, che permette di prenotare un tavolo per l’occasione presso il ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio direttamente attraverso il sito internet. In questo caso il prezzo a persona, bevande escluse, è di 200 euro, mentre niente ancora si sa di un’eventuale cena o pranzo di Capodanno.

Cene e pranzi di Natale e Capodanno: i prezzi dei ristoranti stellati

Spostandoci ai ristoranti stellati, invece, il Don Alfonso del San Barbato Resort, a Lavello, fresco di stella Michelin, propone un cenone di San Silvestro a 180 euro (vini inclusi). Bianca sul Lago a Oggiono e Palazzo Petrucci a Napoli (entrambi una stella Michelin), organizzato per Natale, con un menu cui costo è pari a 160 euro nel primo caso e 150 euro nel secondo.

Tra i ristoranti una stella Michelin più “economici”, L’Acciuga a Perugia (con il prezzo del menù di Natale fissato a 90 euro) e La Speranzina a Sirmione (con menu di Natale e 95 euro).

Decisamente più caro Il Luogo di Aimo e Nadia (due stelle Michelin) a Milano, che per il menù di Natale ha fissato un prezzo di 350 euro a persona, bevande escluse (l’abbinamento con i vini comporta una maggiorazione di 160 euro).

Menu di Natale e Capodanno, prezzi da record: per una cena più di mille euro

Prezzi decisamente “stellari”, infine, per il menù realizzato da Massimo Bottura (chef tre stelle Michelin) a Capodanno, presso l’Osteria Francescana di Modena, dove il prezzo è di mille euro a persona. A battere ogni record, però, è la Pergola del Cavalieri a Roma, tre stelle Michelin, dove la cena per la notte di Capodanno costa 1.000 euro a persona (1.250 con l’abbinamento dei vini), 490 euro, invece, costa quella di Natale.

E a proposito di record enogastronomici: qui quelli battuti dal vino italiano e l’iniziativa Etilika che premia i prodotti Made in Italy.