Torna Lineapelle Designers Edition, a Rho Fiera e Milano i designer del leather

Dal 20 al 25 febbraio, in occasione della settimana della moda, arriva alla quinta edizione della manifestazione nata per supportare e valorizzare la pelle.

Fonte: Ufficio stampa. Lineapelle Designer Edition

Parte domani la nuova edizione (quinta) di Lineapelle Designer Edition, dodici i brand e le griffe che presenteranno le loro collezioni di abbigliamento o accessori tra Spazio Lineapelle, nel cuore di Milano (Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa) e Fiera Milano Rho durante Lineapelle, dove verranno organizzate sfilate all’interno di un’area dedicata di oltre 1.000 mq al Padiglione 24.

Il fitto calendario di eventi avrà luogo dal 20 al 25 Febbraio 2024, in concomitanza con la Milano Fashion Week e l’edizione 103 di Lineapelle (Fiera Milano Rho – 20/22 febbraio 2024).

Si comincia alle 12 di martedì 20 febbraio con la sfilata di Mario Dice Designer dal titolo “Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker”. A seguire (alle 16.30), “Callas forever Rock” di Anton Giulio Grande. Mercoledì 21 la passerella si accende alle 11 con “Nextum” di Alberto Zambelli. Alle 14 arriva Cassell con “Come as you are”, seguito, alle 16.00, da “Orbite” di Giuglia. Si chiude giovedì 22 alle 14 con “Baratto” di LEONARDOVALENTINI.

Stili e tendenze dal mondo

Lineapelle Designer Edition, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano, ha come obiettivo quello di presentare al pubblico un’ampia rassegna di interpretazioni creative della pelle e di quanto questo materiale sia unico e iconico, versatile e inimitabile e adatto a tutte le tendenze della moda. A cimentarsi saranno designer dai differenti background e stili, supportati dalla filiera delle concerie italiane che realizzano lavorazioni straordinarie su questo materiale.

Sono sei le sfilate, aperte a tutti gli espositori e visitatori, si susseguiranno nelle tre giornate della manifestazione fieristica. Mentre le sei presentazioni, ospitate in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si alterneranno nell’arco di sei giornate, tra moda, performance e sostenibilità.

Protagonista il Made in Italy

Il sistema fieristico rappresentato da Lineapelle e le rassegne ad essa collegate è imperniato sul primato delle aziende italiane, portatrici di stile, qualità, servizio al cliente.

Nel 1981 con Lineapelle, che ha assorbito la preesistente preselezione italiana moda, nasce la più qualificata rassegna internazionale di pelli, accessori, componenti, sintetici, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento in pelle.

La kermesse ha luogo due volte l’anno nel quartiere fieristico di Milano, ora a febbraio per le collezioni estive e a settembre per quelle invernali. Tratto distintivo nel suo sviluppo storico è il costante primato di innovazione stilistica e qualitativa, che la rende indispensabile per la domanda mondiale. La manifestazione ha saputo diversificare la sua offerta attraverso eventi di nicchia: Lineapelle New York, Lineapelle London.

Ingressi in fiera cresciuti del 25%

Un appuntamento per l’edizione precedente del 19 settembre, una vitale edizione di Lienapelle che costruisce stimolanti occasioni di confronto stilistico e networking commerciale accogliendo operatori professionali da 109 paesi e celebrando il deciso ritorno dei buyer asiatici, sottolineando ancora una volta la centralità del Made in Italy e del settore pelle, come vera e propria risorsa del nostro paese.

Giunti all’edizione 103 di Lineapelle, possiamo accertare l’assoluta importanza della rassegna che consolida la propria leadership internazionale ponendosi come un vero e proprio faro nel contesto di una complessa fase congiunturale, caratterizzata da una diffusa condizione di rallentamento e da una limitata possibilità di definire programmi produttivi e commerciali, è ciò che emerge da un bilancio delineato dopo la fine dell’ultima edizione di settembre.

Lineapelle edizione 102 ha infatti ribadito il valore della sinergia espositiva con Simac Tanning Tech (l’evento internazionale con la più qualificata offerta di macchinari e tecnologie per le industrie conciaria, calzaturiera e pellettiera) svolto in concomitanza sempre nell’ampio spazio espositivo della Fiera Milano Rho. Una sinergia che ha coinvolto, in totale, oltre 28.000 visitatori.