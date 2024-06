Lonely Planet ha individuato (e consigliato ai propri lettori) tre destinazioni italiane poco conosciuti e per questo perfette per essere visitate in estate

Fonte: iStock Valsesia e le tre destinazioni italiane citate da Lonely Planet

Lonely Planet ha individuato (e consigliato ai propri lettori) tre destinazioni italiane poco conosciute e per questo perfette per essere visitate in estate. Se siete tra quei viaggiatori che prediligono itinerari meno turistici e siete in cerca di luoghi dove godere di piaceri semplici come nuotare, fare escursioni, gustare buon cibo e visitare siti culturali lontano dalla folla, allora questi posti fanno decisamente per voi.

Lonely Planet è una delle guide turistiche più conosciute e rispettate al mondo. Essere citati conferisce un timbro di approvazione e credibilità. In questo caso, le città scelte dagli esperti sono state selezionate in base a una combinazione di fattori che rendono queste destinazioni particolarmente attraenti durante l’estate, poiché si contraddistinguono per bellezze naturali e opportunità per attività all’aperto come escursioni, ciclismo, sport acquatici ma, soprattutto, per l’assenza di sovraffollamento turistico.

1. Garfagnana, Toscana

L’area conosciuta come Garfagnana, nella Toscana settentrionale, ospita il Parco Regionale delle Alpi Apuane, una riserva naturale ricca di marmo attraversata da sentieri ripidi e remoti che i locali amano percorrere nei fine settimana. Nota per le sue colline ricoperte di vigneti, tesori rinascimentali e borghi medievali, la Toscana attira milioni di visitatori ogni anno. Tuttavia, pochi sembrano sapere che, oltre all’arte, al vino e ai panorami fotogenici, la regione offre una catena di picchi aspri dove attendono fantastiche escursioni.

Inoltre, nei numerosi agriturismi intorno a Castelnuovo di Garfagnana è possibile assaporare specialità locali a base di castagne e funghi. Si può anche soggiornare in uno dei rifugi di montagna all’interno del parco per un’immersione totale nella natura selvaggia. In alternativa, un soggiorno per due persone in uno dei b&b della zona, durante il week-end che cade nella settimana centrale di luglio o di agosto, costa in media sui 150/200 euro. Con 300/400 euro c’è anche la possibilità di alloggiare in lussuose ville o agriturismi e hotel di fascia alta.

2. Valsesia, Piemonte

Valsesia, situata nella parte più settentrionale della provincia di Vercelli in Piemonte, è uno dei posti che chi ama la montagna deve assolutamente prendere in considerazione. Si tratta di un vero e proprio gioiellino, poco conosciuto rispetto ad altre mete turistiche, che segue il corso del fiume Sesia e si trova all’ombra del Monte Rosa, la seconda vetta più alta delle Alpi, il che significa avere la possibilità di fare passeggiate ed escursioni circondati da panorami mozzafiato ovunque guardiate.

Valsesia, insomma, offre un ritmo rilassante e tranquillo, ma anche l’opportunità di scoprire bellezze nostrane, come la pittoresca cittadina di Varallo e i suoi numerosi servizi tra cui ristoranti, bar, una spiaggia sul fiume, una galleria d’arte e il Sacro Monte di Varallo, un complesso monastico medievale e sito UNESCO. C’è poi il vicino e piccolo borgo di Pedemonte, famoso per i suoi vigneti.

Soggiornare qui, nel week end centrale di luglio, costa dai 150 euro ai 500 euro a coppia. I prezzi in media sono invece un po’ più alti ad agosto, dove comunque c’è ampia varietà di scelta tra gli alloggi, andando da quelli più economici (ma molto carini e curati) i cui costi in media si aggirano intorno ai 200/250 euro (per due persone per un week-end), fino a quelli un po’ più eleganti e lussuosi, i cui costi si aggirano intorno ai 400/500 euro.

3. Riposto, Sicilia

Riposto è una cittadina situata sulla costa orientale della Sicilia, nota per il suo porto turistico e la sua vicinanza al vulcano Etna. È un luogo ideale per coloro che desiderano esplorare le bellezze sia naturali che culturali della regione.

Si tratta di una meta che è la perfetta combinazione di mare, cultura e tradizioni locali. Si trova nella provincia di Catania e gode di una posizione strategica tra il mare Ionio e l’Etna, una destinazione attraente sia per gli amanti del mare che per gli appassionati di escursionismo e natura.

Il centro storico di Riposto è affascinante, con strade strette, edifici storici e il suo mercato locale del pesce, particolarmente famoso soprattutto per la varietà di prodotti freschi e frutti di mare.

La costa di Riposto è invece caratterizzata da spiagge di ciottoli e acque cristalline, ideali per nuotare e fare snorkeling. La vicinanza al Parco dell’Etna, infine, offre agli escursionisti l’opportunità di esplorare i sentieri del vulcano attivo più alto d’Europa. Le escursioni possono variare da semplici passeggiate a tour più impegnativi, consentendo ai visitatori di ammirare paesaggi unici e panorami mozzafiato.

Forse perché si tratta di un luogo poco battuto dai turisti, per soggiornare a Riposto, un week-end, i prezzi delle strutture ricettive sono davvero bassi rispetto alla media. Si parla di cifre che non superano i 150/200 euro in pieno luglio e i 250 euro in pieno agosto.