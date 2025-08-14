Vini estivi a meno di 20 euro: la guida per il 2025. Una selezione di bianchi, rosati e bollicine ideali per le giornate calde e i piatti tipici di stagione.

123rf I migliori vini per l'estate, sotto i 20 euro.

Con l’arrivo della stagione estiva, cresce l’interesse per vini freschi ed equilibrati, capaci di accompagnare i piatti tipici dell’estate senza appesantire il palato. Sul mercato italiano si possono trovare numerose etichette di qualità a un prezzo accessibile, entro i 20 euro, che offrono caratteristiche organolettiche ideali per abbinamenti con piatti di mare e in particolare con la frittura di pesce.

Secondo la selezione proposta dal Gambero Rosso, i vini che meglio si prestano a questo tipo di abbinamento condividono alcune peculiarità: acidità vivace, mineralità marcata, buona struttura ma senza eccessi, oltre a profumi agrumati o floreali che ben si legano alla delicatezza del pesce fritto.

11 etichette sotto i 20 euro

Tra i vini selezionati sotto i 20 euro ci sono bianchi, rosati e bollicine ideali per la stagione calda e i menu di mare.

Vini bianchi

Nel dettaglio, tra i vini bianchi ci sono:

il Tullum Pecorino Biologico 2023 – Feudo Antico (94/100 – 15,90 euro), con note di prato di montagna, scorze di agrumi e pietra focaia. Sorso preciso e agrumato, con buona progressione gustativa;

l’Etna Bianco Aedes 2023 – I Custodi delle Vigne (91/100 – 20 euro), carricante al 60%, sentori minerali e fumé, frutta esotica e agrumi, con acidità marcata e finale speziato;

il Colli di Luni Vermentino Vigne Basse 2023 – Terenzuola (93/100 – 14,80 euro), fragrante e agrumato, caratterizzato da sapidità e tensione minerale;

il Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vito 2023 – Podere Vito Cardinali (92/100 – 14,30 euro), con aromi di mandorla e erbe aromatiche, gusto armonico e piacevole;

il Circeo Bianco Innato 2023 – Villa Gianna (92/100 – 15,50 euro), che si distingue per i suoi profumi di fico d’India e cedro e una struttura tesa e base minerale;

il Vermentino di Gallura Sup. Canayli 2023 – Cantina Gallura (92/100 – 12,50 euro), con fiori di acacia, mandorla, limone e pera, finale fresco e sapido;

il Brumoso Vermentino Frizzante Ancestrale 2023 – Terre dell’Etruria Il Poderone (89/100 – 13,30 euro), frizzante e fragrante, con beva vivace e immediata.

Vini rosé

Tra i vini rosati invece troviamo:

l’RGC Valtènesi Chiaretto Cl. Fontanamora 2023 – F.lli Turina (95/100 – 13,50 euro), dal colore rosa pallido brillante, complessità olfattiva con frutti, spezie e note minerali;

il Rosato 2023 – Cenatiempo (92/100 – 17 euro), con note iodate e frutti rossi delicati, struttura minerale e buona persistenza.

Bollicine

Infine, le bollicine (spumanti e frizzanti) premiate, ci sono:

il Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 – Adami Spumanti (95/100 – 19,80 euro), con profumi di mela verde, sorso teso e fresco con spiccata acidità;

il Blanc de Blancs Extra Brut Metodo Classico – Puiatti (89/100 – 20 euro), Chardonnay elegante con note di pesca bianca, gelsomino e finale minerale.

Cresce il settore dei vini economici

Il segmento dei vini di qualità entro fasce di prezzo non troppo elevate rappresenta una parte rilevante del mercato enologico italiano, soprattutto nella stagione estiva. L’offerta ampia e diversificata permette di soddisfare un pubblico attento alla qualità ma anche al rapporto qualità-prezzo.

Produttori di diverse regioni italiane stanno per questo motivo investendo su etichette che puntano alla freschezza, alla versatilità negli abbinamenti e a una forte riconoscibilità territoriale. Questa tendenza incontra il favore di consumatori e ristoratori, che trovano in questi vini soluzioni ottimali per accompagnare la cucina di mare e i piatti estivi.