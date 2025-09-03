I migliori vini sotto i 20 euro da abbinare al pesce

Vino e pesce: gli 11 migliori abbinamenti per l'estate 2025. Oltre il luogo comune del vino bianco: Gambero Rosso seleziona bianchi, rosati, rossi leggeri e bollicine a meno di 20 euro.

123RF I migliori sotto i 20 euro vini da abbinare al pesce.

L’abbinamento tra vino e pesce è un classico della tavola mediterranea, ma troppo spesso ridotto a un luogo comune, secondo cui “col pesce solo vino bianco”. In realtà, la scelta del vino dipende non solo dal tipo di pesce, ma anche dalla cottura e dagli ingredienti che lo accompagnano. Una grigliata, una frittura o un piatto al forno possono richiedere vini diversi, capaci di bilanciare grassezza, sapidità e aromi affumicati.

Per l’estate 2025, Gambero Rosso ha selezionato 11 etichette sotto i 20 euro che rappresentano il meglio di bianchi, rosati, rossi leggeri e persino bollicine. Vini accessibili, di grande qualità e perfetti per esaltare i piatti di pesce della stagione.

I vini migliori sotto i 20 euro da abbinare al pesce

La selezione firmata Gambero Rosso propone un ventaglio ampio che parte dai vini bianchi strutturati, passa per i rosati sapidi e arriva a rossi poco tannici, ideali per accompagnare le grigliate senza sovrastare la delicatezza del pesce.

Ecco l’elenco completo dei vini bianchi:

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. ’21 – Belisario (punteggio ottenuto 97/100, 19,50 euro), un grande classico marchigiano: elegante, minerale, ricco di sfumature agrumate e balsamiche. Perfetto con pesce grigliato e crostacei;

Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori ’23 – Torre dei Beati (punteggio ottenuto 96/100, 15,30 euro), raffinato e solare, con freschezza e verticalità in bocca. Ottimo con fritture leggere e insalate di mare;

Collio Sauvignon ’23 – Tiare Roberto Snidarcig (punteggio ottenuto 95/100, 20,00 euro), un Sauvignon ricco di note agrumate e tropicali, elegante e saporito, ideale per pesci al forno con erbe aromatiche;

Greco di Tufo Cutizzi Ris. ’22 – Feudi di San Gregorio (punteggio ottenuto 94/100, 17,60 euro), vino nitido, preciso, con un sottofondo lievemente fumé: accompagna bene pesci grassi o ricette con salse leggere;

Lison Cl. 150 ’22 – Borgo Stajnbech (punteggio ottenuto 94/100, 17,80 euro), un bianco solido e succoso, con note fruttate e salmastre. Si sposa perfettamente con orata o branzino alla griglia;

Monreale Catarratto ’23 – Porta del Vento (punteggio ottenuto 92/100, 18,00 euro), con aromi mediterranei di pesca, aneto e menta, con finale speziato. Ideale per piatti siciliani a base di tonno o pesce spada.

I vini rosati consigliati per il pesce invece sono:

EstRosa ’23 – Pietraventosa (punteggio ottenuto 91/100, 16,80 euro), primitivo rosato, floreale e iodato, con freschezza e sapidità che lo rendono perfetto per molluschi e crostacei;

Cerasuolo d’Abruzzo Fonte Cupa ’23 – Camillo Montori (punteggio ottenuto 92/100, 14,70 euro), fruttato e succoso, con accenni minerali e floreali: ottimo per accompagnare una grigliata mista di pesce.

Tra i vini rossi, ci sono:

Riviera Ligure di Ponente Rossese ’23 – Laura Aschero (90/100, 20,00 euro), leggero, fruttato e speziato, con tannino delicato. Si abbina bene a pesce alla griglia, soprattutto tonno e salmone;

Trentino Pinot Nero ’22 – Cantina Aldeno (punteggio ottenuto 89/100, 14,10 euro), fresco e scattante, con tannini leggeri e acidità integrata. Un rosso che accompagna con equilibrio pesci saporiti e carni bianche di mare.

Infine, come bollicina:

Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Brutrosso ’23 – Cantina della Volta (punteggio ottenuto 95/100, 15,60 euro), un Metodo Classico vivace, fresco e fruttato, sorprendentemente versatile: ideale con fritture e antipasti di mare.

Come sono stati scelti da Gambero Rosso

La selezione nasce da un lavoro accurato di degustazione condotto da William Pregentelli per Gambero Rosso, che ha valutato i vini secondo punteggi in centesimi. L’obiettivo è individuare etichette di grande qualità, ma dal prezzo contenuto, in grado di soddisfare gli amanti del pesce e della cucina mediterranea.