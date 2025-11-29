La guida BereBene 2026 di Gambero Rosso ha selezionato i 6 milgiori vini italiani: bianco, rosso, bollicina, rosato, dolce e sotto i 10 euro

La nuova edizione di BereBene di Gambero Rosso ha premiato i migliori vini del 2026 sotto i 20 euro. Tenendo conto del miglior rapporto qualità-prezzo, la guida ha identificato 6.000 etichette, le ha valutate e ha premiato le migliori.

Come sono stati scelti i migliori vini 2026 sotto i 20 euro

La selezione dei vini premiati da BereBene 2026 tiene conto di piacevolezza, territorialità, equilibrio, carattere di ogni vino. Tutte le etichette selezionate costano al massimo 20 euro. Il limite di prezzo è stato fissato per mantenere la guida accessibile a tutti.

La selezione copre tutte le regioni italiane, valorizzando l’eccezionale biodiversità vitivinicola del Paese (vitigni autoctoni, microterritori ricchi di storia, tradizioni locali e competenze tramandate). Giovano un ruolo importante anche la storia dell’azienda produttrice e il progetto imprenditoriale.

Dopo aver valutato 6.000 etichette, gli esperti ne hanno scelti mille e, di queste, 6 sono quelle premiate.

Quali sono le 6 etichette premiate da Gambero Rosso

In un panorama in continua evoluzione, la guida BereBene 2026 ha individuato 6 vini italiani che si sono distinti per aver raggiunto l’equilibrio perfetto, offrendo un’esperienza degustativa di alto livello mantenendosi al di sotto della soglia dei 20 euro.

Qua la guida 2025 dei migliori vini sotto i 20 euro.

Miglior bianco sotto i 20 euro

Il premio come miglior bianco va al Collio Friulano V. Valeris ’24 di Muzic.

Questo vino è un’autentica espressione della sua terra, caratterizzato da un profilo aromatico che evoca sentori di fieno, eleganti fiori bianchi e la dolcezza della mela golden.

La sua maturazione avviene esclusivamente in acciaio, sulle fecce fini, un processo che ne esalta la purezza.

Al sorso, è eccezionalmente fresco, sapido e immediato, un esempio di bianco dal grande carattere e dalla beva irresistibilmente invitante.

Miglior rosso sotto i 20 euro

Per la categoria miglior rosso, si impone il Morellino di Scansano Ribeo ’23 di Roccapesta.

Questo vino affinato per 12 mesi in vasche di cemento sfoggia profumi complessi di fiori e piccoli frutti rossi maturi, arricchiti da una base leggermente affumicata e intriganti note balsamiche.

In bocca si rivela agile e dinamico, con una buona acidità che sostiene una struttura saporita. Chiude su un finale piacevolmente fruttato.

Miglior bollicina sotto i 20 euro

Il titolo di miglior bollicina è meritato dal Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas ’24 di Adami.

Questo Prosecco di alta gamma regala aromi freschi e integrali, che spaziano dal fruttato all’agrumato, con sfumature di erbe aromatiche.

Al palato, è un concentrato di sapidità e tensione, mantenendo una freschezza vivace. È una bollicina di grande finezza e piacevolezza, ideale non solo per l’aperitivo ma anche per accompagnare piatti leggeri.

Miglior rosé sotto i 20 euro

Tra i vini rosé, brilla il Five Roses Anniversario ’24 di Leone De Castris, premiato come miglior rosato. Questo vino storico è un vero e proprio manifesto dell’identità vitivinicola del Sud Italia.

Al naso offre profumi netti di lampone e ribes. In bocca, il gusto è ricco, profondo e vivacemente fresco. È riconosciuto come un esempio eccellente di rosato accessibile ma estremamente caratteristico.

Miglior vino dolce sotto i 20 euro

Il miglior vino dolce è invece il FCO Verduzzo Friulano ’23 di Jacuss.

Prodotto attraverso un appassimento condotto secondo la tradizione e affinato per circa tre anni, questo vino seduce con note calde di albicocca, spezie e un sorprendente sottofondo balsamico ed erbaceo.

Al gusto, è morbido, avvolgente e goloso, ma mai stucchevole grazie alla buona acidità che ne sostiene la struttura e conduce a un finale lungo e vellutato.

Miglior vino sotto i 10 euro

Infine, il premio per il miglior vino sotto i 10 euro, assegnato al Grignolino d’Asti ’24 di Post dal Vin Terre del Barbera.

Questo vino è immediato e piacevole, con profumi invitanti di frutta rossa, pepe e petali di rosa.

Al palato presenta tannini leggeri ma ben definiti, garantendo una beva scorrevole e diretta: l’ideale per chi cerca carattere e soddisfazione senza appesantire il portafoglio.