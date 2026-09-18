Il clima estremo fa crollare i raccolti in Italia, le regioni messe peggio: chi ha perso di più

Tra siccità, caldo e grandine i danni all'agricoltura superano i 3 miliardi: dal Piemonte alla Puglia, dove i raccolti hanno perso di più

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Il clima estremo fa crollare i raccolti in Italia, le regioni messe peggio: chi ha perso di più
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I danni del clima sui raccolti italiani.
Quali sono le regioni più colpite? Cosa dice Coldiretti sui danni? Come influisce il clima sulla raccolta?

Il clima estremo presenta un conto sempre più pesante all’agricoltura italiana. Da una parte ci sono le temperature elevate e la siccità prolungata, dall’altra nubifragi, grandinate e altri fenomeni intensi che possono distruggere interi raccolti in pochi minuti. Questa instabilità si traduce inevitabilmente in margini di guadagno ridotti, con perdite che in alcune aree arrivano fino all’80%, proprio mentre aumentano i costi di irrigazione, energia e alimentazione degli animali.

A quanto ammontano i danni causati dal maltempo

Da una recente analisi condotta da Coldiretti, ammontano a oltre 3 miliardi di euro i danni provocati all’agricoltura italiana da caldo estremo, siccità, grandine e roghi.

La situazione oggi è complessa soprattutto per il modo in cui i diversi fenomeni atmosferici spesso si susseguono. Infatti, mentre la siccità riduce la disponibilità d’acqua e indebolisce le piante, le precipitazioni improvvise non sempre riescono a compensare il deficit idrico accumulato. Al contrario, piogge violente e grandinate possono danneggiare raccolti già sottoposti a stress, aumentando le perdite ulteriormente.

Le regioni messe peggio e le colture più colpite

Tra le regioni in maggiore difficoltà c’è il Piemonte, dove la situazione della Baraggia, nelle aree non irrigue tra Vercelli e Biella, è particolarmente delicata:

  • per il riso si stimano cali compresi tra il 70 e l’80%, mentre per il mais le perdite sono arrivate al 50-60%;
  • i foraggi registrano invece una riduzione intorno al 50% e, rispetto alle annate precedenti, risultano in calo anche i noccioleti, soprattutto quelli più vecchi, i cui raccolti hanno perso tra il 20 e il 30%.

In diversi territori della Lombardia il caldo e siccità hanno costretto gli agricoltori ad anticipare la raccolta del mais, privilegiando il trinciato rispetto alla produzione di granella. In questo caso, la perdita stimata è arrivata al 30%. Hanno registrato cali anche:

  • la soia, con cali fino al 30% in alcune zone;
  • i fieni, la cui produzione risulta inferiore di circa un terzo;
  • il riso, con una diminuzione media stimata intorno al 15% e situazioni più critiche in alcune aree della Lomellina;
  • la produzione di latte risulta invece in calo del 10-15%, mentre nelle aree montane la produzione di formaggio d’alpeggio potrebbe ridursi di circa il 20%.

La situazione è complessa anche nel Nord-Est. In Veneto e Friuli Venezia Giulia la filiera dei seminativi registra perdite stimate tra il 40 e il 60% nelle aree maggiormente colpite dalla combinazione di siccità e temperature elevate. In Veneto, in particolare, il deficit pluviometrico dall’inizio dell’anno idrologico ha raggiunto il 26%, con quasi 2,4 miliardi di metri cubi d’acqua mancanti rispetto alla media storica già alla fine di maggio.

Per questo motivo, specie nelle zone montane, prati e pascoli hanno riportato danni compresi tra il 40 e il 60% delle perdite. Inoltre, una minore disponibilità di alimentazione naturale ha avuto conseguenze negative sugli allevamenti, dove latte e carne hanno registrato contrazioni produttive tra il 20 e il 30%.

In Emilia-Romagna, il caldo prolungato:

  • ha ridotto di circa il 20% la produzione di mais nel Ferrarese, ma a causa della grandine e dei problemi legati alle aflatossine le perdite sono arrivate fino all’80% in alcune zone;
  • ha fatto registrare alla frutta estiva e autunnale cali delle rese intorno al 20%, con punte del 30%, ma i danni sono stati maggiori nei casi in cui il raccolto è stato colpito direttamente dalla grandine.

Infine in Trentino caldo e siccità hanno portato a una riduzione del raccolto di mele tra il 9 e il 10%, accompagnata da una diminuzione delle pezzature. Inoltre in quota, tra malghe e pascoli, il secondo sfalcio di fieno è stato fortemente compromesso dal caldo, con ripercussioni sulle disponibilità per l’allevamento.

Danni anche al Sud e al Centro: quali le zone più sotto pressione

Scendendo verso il Centro, l’assenza di precipitazioni sufficienti continua a mettere sotto pressione seminativi, ortofrutta, vigneti, oliveti e foraggi.

In particolare, in Umbria:

  • mais e girasole registrano cali che in alcune aree arrivano al 50%;
  • la vendemmia è stata anticipata e in alcune zone la riduzione delle rese potrebbe attestarsi tra il 5 e il 10%.

L’impatto è ancora più evidente in Abruzzo, dove:

  • si sono registrati 130 giorni senza pioggia;
  • nelle aree non irrigate la perdita della produzione di uva è stimata intorno al 50%;
  • per le olive il calo è compreso tra il 20 e il 30%.

Al Sud e nelle Isole lo stress idrico colpisce soprattutto l’ortofrutta, ma le conseguenze riguardano anche oliveti, vigneti, foraggi e allevamenti.

In Puglia, sono particolarmente esposte produzioni come:

  • pomodori e angurie, con forti cali delle quantità raccolte e problemi di pezzatura e qualità;
  • uva da tavola e olive, a causa dei problemi di avvizzimento provocati dal caldo che possono ripercuotersi sulle rese.

In Calabria, a causa del caldo persistente e dell’elevata umidità:

  • per gli agrumi le perdite stimate sono comprese tra il 30 e il 40%;
  • per foraggi e seminativi si registrano rese inferiori, mentre aumentano le spese legate a irrigazione ed energia.

Una menzione a parte merita in conclusione la Sardegna, dove le irrigazioni hanno consentito di contenere almeno in parte i danni, ma la situazione rimane critica.

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