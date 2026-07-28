Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Fabrizio Corona ha perso un’altra causa in tribunale. La Atena srl, società a lui riconducibile, è stata condannata dal Tribunale di Milano al pagamento di circa 17.000 euro a un’azienda di autonoleggio. Il tutto al termine di una vicenda dai risvolti quasi paradossali.

Abbiamo infatti al centro della scena un’auto che non voleva saperne di ripartire. Rotta? No, in realtà era soltanto rimasta senza benzina. Una storia rapidamente rimbalzata sui social, che getta luce su un sistema di noleggi, penali e responsabilità di chi si mette alla guida.

Causa sul noleggio auto: cos’è successo a Fabrizio Corona

La Atena srl aveva noleggiato due vetture. Questa è una società partecipata al 99% dalla madre di Corona e, secondo le ricostruzioni dei giornali, avrebbe perso la causa contro l’azienda di autonoleggio. Condannata a versare complessivamente circa 17.000 euro, tra penale, spese legali e risarcimento dei danni ai mezzi.

Parliamo di una Range Rover Sport SVR, tra i mezzi noleggiati, che Corona sosteneva avesse subito un guasto tra Milano e Lainate. Una situazione spiacevole che gli avrebbe fatto saltare alcune serate retribuite in discoteca.

Una tesi che però non è stata supportata da alcuna documentazione. Decisamente più curioso il caso della Jeep Wrangler, abbandonata lungo l’autostrada tra Milano e Modena a dicembre 2023. Secondo il giudice, infatti, il veicolo era in perfette condizioni e soltanto rimasto senza carburante. Proprio l’abbandono in autostrada, ha stabilito la corte, avrebbe poi causato i danni al mezzo.

Le cifre della vicenda

Nuovo caso Corona? Non proprio, considerando le cifre “irrisorie” per l’ex re dei paparazzi. Sul fronte economico, però, la vicenda è iniziata con numeri per più alti. La società di noleggio vantava infatti un credito di circa 32.000 euro, poi ridotto del 75% nel corso del procedimento. Alla fine si è giunti poi a circa 17.000 euro.

Una vicenda che offre uno spunto a chiunque firmi un contratto di noleggio, assumendosi la responsabilità del mezzo. Un veicolo lasciato incustodito o abbandonato, anche per un banale imprevisto, può trasformarsi in un costo molto salato tra penali e danni.

Documentare sempre eventuali guasti e non abbandonare mai l’auto senza avvisare la società di noleggio sono accortezze che, come dimostra questo caso, possono fare la differenza tra un piccolo disguido e un risarcimento di migliaia di euro.