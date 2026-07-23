La Cassazione chiarisce quando e perché il datore deve versare i contributi previdenziali per tutto il periodo di estromissione dal lavoro

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123RF La copertura dei contributi è garantita anche per gli anni in cui chi è stato licenziato ingiustamente, non ha potuto lavorare. Il caso risolto dalla Cassazione

Essere reintegrati dopo un licenziamento ingiusto non significa soltanto tornare al proprio posto di lavoro. La tutela riguarda anche la posizione previdenziale. Se durante gli anni di estromissione l’azienda non versa i contributi, il lavoratore può subire conseguenze molto pesanti, come una pensione o un assegno di invalidità di importo inferiore. La magistratura ha però appena riportato ordine.

La Cassazione con la sentenza 7644/2026 ha spiegato che, quando il licenziamento viene dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il datore resta obbligato a versare i contributi previdenziali per tutto il periodo di infondato allontanamento. Questa tutela c’è comunque pur senza prestazione lavorativa e anche se il risarcimento economico riconosciuto dal giudice è limitato a poche mensilità.

La sola eccezione è rappresentata dall’eventuale previsione, nel contratto collettivo applicabile, di una specifica causa di sospensione del rapporto lavorativo che escluda anche l’obbligo contributivo.

Il caso concreto, l’accusa penale, l’assoluzione e la distinta causa presso il giudice del lavoro

La vicenda nasce dal licenziamento disciplinare di un dipendente di una società operante in ambito aeroportuale. Il provvedimento era stato adottato dopo l’avvio di un procedimento penale con l’accusa di avere sottratto plichi e valori durante l’orario lavorativo. A seguito dell’indagine, l’autorità competente aveva revocato l’autorizzazione che gli consentiva di accedere all’area aeroportuale.

L’uomo impugnò il licenziamento davanti al giudice del lavoro ma il procedimento venne sospeso fino alla conclusione del distinto e separato processo penale, che terminò con una sentenza di non doversi procedere perché l’imputato non aveva commesso il fatto.

Ripreso il giudizio civile, la corte d’appello giunse a dichiarare illegittima l’espulsione, stabilendo reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno limitato, però, a cinque mensilità di retribuzione. Stesso esito in Cassazione.

Il problema dei contributi previdenziali non versati

Subito dopo la reintegrazione emerse una questione pratica molto importante. Per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e il rientro in azienda — quasi dieci anni — il datore aveva versato i contributi previdenziali soltanto sulle cinque mensilità oggetto del risarcimento.

Questa mancanza pesò sulla posizione assicurativa del lavoratore. Quando all’uomo fu riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità, infatti, non poté beneficiare del sistema di calcolo più favorevole perché — al 31 dicembre 1995 — non risultava aver maturato almeno diciotto anni di anzianità contributiva. Di conseguenza, la prestazione fu liquidata con il sistema misto anziché con quello interamente retributivo, determinando un assegno mensile sensibilmente più basso.

Il lavoratore fece così una seconda causa al datore, chiedendo il risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 2116 Codice Civile (omissione contributiva).

L’esonero da responsabilità per applicazione del factum principis

Il tribunale accolse la sua richiesta risarcitoria ma, in appello, le cose andarono diversamente. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il mancato versamento contributivo era giustificato da quello che — in gergo — si dice factum principis, cioè un provvedimento limitativo dell’autorità pubblica indipendente dalla volontà aziendale.

Si trattava della revoca dell’autorizzazione aeroportuale, che aveva materialmente impedito al dipendente di lavorare. Essendo evento non imputabile all’azienda, la corte d’appello ritenne conseguentemente che il datore fosse esonerato anche dalla responsabilità per l’omesso versamento contributivo.

Contributi e retribuzione seguono regole diverse

Ponendo fine a una lunga vicenda, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando la sfavorevole sentenza di secondo grado. Quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il rapporto non si considera estinto ma soltanto “quiescente” — sospeso nei suoi effetti pratici.

Dal punto di vista giuridico, però, il rapporto rimane. Di conseguenza, spiega la Cassazione, resta in vita anche il rapporto assicurativo previdenziale e permane il corrispondente obbligo aziendale di versare i contributi all’ente.

Inoltre, il suddetto provvedimento limitativo dell’autorità pubblica può sì incidere sull’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione, ma non comporta automaticamente anche la cessazione dell’obbligo di versare i contributi previdenziali.

Con la sentenza 7644/2026 la Cassazione ribadisce così il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo. Nel caso del lavoratore reintegrato, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione che egli avrebbe normalmente percepito se il rapporto fosse proseguito regolarmente e non sull’importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.

Quando il datore può essere esonerato dall’obbligo contributivo

Tuttavia c’è un’eccezione. L’art. 1 del DL 338/1989 attribuisce specifico rilievo alla contrattazione collettiva nella determinazione della base imponibile contributiva. Questo vuol dire che un evento di forza maggiore, o un provvedimento della pubblica autorità (il factum principis), possono incidere anche sull’obbligo contributivo soltanto se il Ccnl applicabile li considera espressamente causa di sospensione del rapporto lavorativo e, conseguentemente, dell’obbligo di versare i contributi.

Ma senza questa specifica previsione contrattuale, l’obbligo contributivo continua a gravare integralmente sull’azienda.

Perché il factum principis non era sufficiente nel caso concreto

Nella vicenda in oggetto, la revoca dell’autorizzazione aeroportuale era già stata valorizzata nel precedente giudizio sul licenziamento disciplinare per limitare il risarcimento danni a cinque mensilità. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo elemento riguardava esclusivamente il rapporto lavorativo e gli effetti sulle reciproche obbligazioni lavorativa e retributiva.

La corte d’appello aveva invece esteso automaticamente l’effetto anche all’obbligo contributivo, senza verificare un elemento decisivo: se il contratto collettivo applicato prevedesse quella particolare situazione come causa di sospensione del rapporto ai fini previdenziali. Poiché questa circostanza non era stata nemmeno prospettata nel processo, il factum principis non poteva giustificare il mancato versamento dei contributi.

Ricapitolando, la sentenza impugnata è stata bocciata dalla Cassazione con rinvio alla competente corte d’appello, che si pronuncerà sulla vicenda applicando le indicazioni della sentenza 7644/2026.

Che cosa cambia

Come già in riferimento a un caso riguardante il Tfr, la giurisprudenza della Suprema Corte rafforza la funzione di tutela propria del sistema previdenziale. Se un datore potesse evitare il versamento dei contributi ogni volta che il dipendente non percepisce lo stipendio, quest’ultimo rischierebbe di subire una vera e propria beffa: prima l’illegittima perdita del posto e, successivamente, una riduzione della pensione o di altre prestazioni previdenziali.

L’obbligo contributivo serve proprio a impedire questo risultato, garantendo la continuità dell’anzianità assicurativa anche durante il periodo in cui il dipendente è rimasto illegittimamente fuori dall’azienda. Il principio giurisprudenziale della Cassazione è destinato ad avere rilievo in molte possibili controversie di lavoro e suggerisce alle aziende di valutare con estrema prudenza i licenziamenti, date le possibili conseguenze.

L’ordine di reintegra “conserva” il rapporto lavorativo anche per il periodo di estromissione e, con esso, l’obbligo contributivo gravante sull’azienda e quantificato alla retribuzione teoricamente spettante. Il fatto che il lavoratore non abbia svolto la prestazione, o non abbia percepito lo stipendio, non elimina questa responsabilità. Solo una specifica previsione del contratto collettivo che qualifichi il factum principis, o la forza maggiore, come causa di sospensione del rapporto di lavoro e dell’obbligazione contributiva potrebbe esonerare dall’obbligo di versamento.