Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Fabrizio Corona

Abbiamo bisogno di storie, con queste ci nutriamo, meglio ancora se queste storie sono scandali reali di personaggi molto noti. È il racconto che tiene incollati gli utenti ai social, tra colpi di scena, rivelazioni e battibecchi digitali.

Grazie al video di Fabrizio Corona, ora sappiamo tutti i retroscena del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Una sorta di confessione non autorizzata che ha scatenato reazioni a catena. Mentre i diretti interessati affrontano le conseguenze di questa tempesta mediatica, difendendosi nelle sedi più opportune, c’è però qualcuno che se la ride, e soprattutto incassa.

Il vero vincitore è quello che, mentre gli altri fanno i conti con la propria vita privata esposta al pubblico, si porta a casa il jackpot senza subire alcun contraccolpo personale. Proviamo ad analizzare il trionfo economico di chi ha giocato meglio le proprie carte per trarne un guadagno: Fabrizio Corona.

Monetizzazione del gossip: il modello Corona con Falsissimo

Fabrizio Corona ha trasformato il gossip in una macchina da soldi, dimostrando che lo scandalo non solo fa vendere, ma paga anche bene. Il suo ultimo video ha collezionato 3,9 milioni di visualizzazioni in cinque giorni, facendo schizzare gli iscritti al suo canale YouTube da 144 mila a 315 mila. Un autentico colpo da maestro, giocato sulla sottile linea tra curiosità morbosa e genio imprenditoriale.

Sebbene i guadagni su YouTube varino in base a diversi fattori, si stima che per ogni milione di visualizzazioni si possano ottenere tra 3.000 e 7.000 euro. Applicando questa stima, le 3,9 milioni di visualizzazioni del video di Corona potrebbero aver generato entrate comprese tra 11.700 e 27.300 euro.

Un mix perfetto tra accesso gratuito e contenuti premium, con i primi 43 minuti di video disponibili per tutti, giusto il tempo di far salire la tensione. Poi, il colpo di scena: gli ultimi 5 minuti, con una “telefonata esclusiva”, disponibili solo per chi metteva mano al portafoglio con un abbonamento da 4,99 euro. Un biglietto d’ingresso a un circo mediatico dove, alla fine, chi ride davvero è solo lui.

Guadagni e ritorno economico della viralità

I dati ufficiali sugli abbonamenti non ci sono, ma poco importa, perché i calcoli, a spanne, si possono fare lo stesso. Il video premium ha collezionato ad oggi 1376 like, il che significa un incasso minimo di 6880 euro solo con gli utenti che hanno pagato per i minuti top secret. E questa è solo l’anteprima dell’incasso totale: tra pubblicità, monetizzazione su YouTube, la macchina dei soldi continua a girare. La viralità non è solo fama, è una vera e propria impresa, e chi sa giocare le sue carte porta a casa il bottino.

E poi, immancabile, segno che dietro tutto questo c’è un piano perfettamente orchestrato, il libro “La grande menzogna. Totti – Ilary – Iovino – Fedez e il grande club della comunicazione”, edito da Piemme. Tempismo perfetto, strategia impeccabile: a due giorni dall’uscita, è già preordinabile a poco meno di 20 euro, dimostrando che c’è più di una persona che da questa storia vuole prendersi la propria fetta di torta, o un “tortino”.

Espansione del seguito digitale e impatto sui social

Oltre agli incassi, il colpo di genio di Corona con Falsissimo ha avuto un effetto a valanga sui social. I dati di Not Just Analytics raccontano una storia chiara: quasi 200mila nuovi follower in un mese, con un picco di oltre 120mila in un solo giorno.

Dopo la pubblicazione del video sul suo programma, anche per gli altri protagonisti della saga i numeri si sono mossi. L’analisi della società di media marketing Arcadia evidenzia che Chiara Ferragni ha incassato oltre 106.000 nuovi follower in tre giorni, ribaltando un trend negativo che durava da un anno. Fedez, invece, ha subito il contraccolpo con una fuga di oltre 95.000 follower nello stesso periodo.

Quanto a Corona, il mistero sui dati più recenti resta, ma il passato parla per lui: il suo profilo @fabriziocoronareal ha visto impennate di quasi 200.000 follower in un mese, portandolo sotto la soglia dei 2 milioni. Il 29 gennaio, ad esempio, ha registrato un picco di 57.436 follower in un solo giorno. Se fosse un titolo in borsa, gli analisti consiglierebbero di investire subito. “Adrenalina pura”, direbbe lui.

Il gossip è una moneta di scambio non da oggi, un’industria ben oliata dove il pettegolezzo si converte in cash. Chi ha le informazioni giuste e sa come venderle ha il potere di trasformare oggi un semplice scandalo in un patrimonio digitale. Nel nuovo mercato della viralità, gli utenti sono la valuta più preziosa. Non sarà poetico, ma è sicuramente redditizio.