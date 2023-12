Eberhard & Co e Murphy & Nye: si celebra la passione per il mare

Fonte: Ufficio stampa. Scafojacket, la giacca tecnica firmata Eberhard & Co e Murphy & Nye.

Cosa hanno in comune un brand di abbigliamento e uno di orologeria di lusso? Due realtà di alto livello accomunate da passioni differenti. Da un lato Murphy & Nye, marchio italiano noto per i suoi abiti ispirati alla nautica e all’abbigliamento sportivo, ha guadagnato popolarità per i suoi capi di abbigliamento di qualità ispirati alla vela e all’abbigliamento sportivo casual. Dall’altro Eberhard & Co, fondata nel 1887 da Georges-Lucien Eberhard a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, e conosciuta nel mondo per la produzione artigianale ed elegante di orologi di lusso.

Il capo tecnico nel dettaglio

La loro collaborazione nasce da una visione, dalla passione per il mare e dalla volontà di combinare nelle proprie collezioni elevate prestazioni, ricerca e salvaguardia dell’heritage. Presentata in anteprima al Salone Nautico Internazionale di Genova, Scafojacket è proposta nel classico colore blu della Maison con loghi ricamati ed è concepita come un capo pratico ed estremamente versatile, da utilizzare in più momenti dell’anno.

Fonte: Ufficio stampa.

La giacca, declinata in versione maschile e in versione femminile, è realizzata in Nylon a tre strati: traspirante, idrorepellente e antivento, ed è disponibile in colore blu con loghi ricamati in bianco. All’interno è presente una leggera fodera in pile “4 stagioni” e un’imbottitura tecnica in Thermore. I polsini a basso profilo sono regolabili con velcro, mentre in vita è presente una fettuccia elastica per proteggere da vento e acqua. Scafojacket è dotata di tre capienti tasche esterne chiuse con zip impermeabili e tre tasche esterne frontali con dettagli in corda color rosso.

Eberhard & Co

La collezione segna una tappa inedita per Eberhard & Co, che si mostra in grado di osare ed esplorare nuove frontiere del proprio legame con il mondo del mare: questa connessione nasce infatti ufficialmente già nel 1959 con il primo orologio subacqueo Scafograf, ma la Maison già negli anni Trenta venne scelta dalla Regia Marina italiana per fornire ai propri ufficiali dei segnatempo quale segno di distinzione per il ruolo che svolgevano. Da allora il coinvolgimento di Eberhard & Co nelle imprese marittime si è fatto nel tempo sempre più intenso, con modelli come Azzurra, l’orologio ufficiale creato per la prima imbarcazione italiana in gara alla America’s Cup del 1983, l’orologio Mareoscope o il segnatempo tributo all’imbarcazione Off-Shore 558 del campione Renato Valle sponsorizzata da Eberhard & Co.

Fonte: Ufficio stampa.

La maison è stata inoltre Official Timekeeper del campionato Melges ed è da due anni Official Timekeeper del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Murphy & Nye

Anche Murphy & Nye vanta origini di tutto rispetto: nasce nel lontano 1933, quando Jim Murphy e Harry Nye Jr. fondano a Chicago la veleria Murphy&Nye, che diverrà uno dei punti di riferimento nel panorama della vela agonistica internazionale per oltre cinque decadi.

Sono gli anni Cinquanta quando dal loft di Elston Avenue escono i primi capi di abbigliamento Murphy&Nye: prodotti artigianalmente con le medesime tecniche e gli stessi materiali delle vele, un omaggio all’armatore da parte dei velai che nelle settimane precedenti avevano realizzato le vele del suo yacht.

Fonte: Ufficio stampa.

Una tradizione che continua fino agli anni Ottanta, quando nella sede italiana della veleria a La Spezia, che nel frattempo aveva acquisito il marchio dalla casa madre americana, viene aperto un piccolo negozio, che in breve tempo, diventa il punto di riferimento dei velisti che giungono da ogni parte per acquistare i capi Murphy&Nye.

Nasce così la linea di abbigliamento Murphy&Nye Sailwear e l’idea di distribuirla attraverso i negozi di nautica nei porti. Nel 1992, Raul Gardini sceglie Murphy&Nye come fornitore ufficiale del Moro di Venezia e per la prima volta viene sperimentato l’utilizzo di materiali ad alta tecnologia come il kevlar per la realizzazione delle cerate, leggerissime e resistenti. Nascono anche alcuni capi iconici e mai visti prima nel mondo nautico, come il gilet verde salvia di Paul Cayard e il bermuda tecnico tasconato in colore rosso bretone Catalina.