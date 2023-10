Denim Première Vision, a Milano si celebra l’iconico tessuto dei blue jeans

Nato e cresciuto nella capitale della moda, diplomato al liceo classico e modello. Curioso di tendenze e di tutto quello che accade nella Fashion Industry, cerca sempre nuovi spunti per i propri outfit, condividendoli con immagini e parole.

Nutrire, ispirare, decifrare le tendenze per i professionisti della moda. Un luogo di incontro tra stilisti, designer e manager che vengono qui a creare e progettare le loro future collezioni.

È in programma dal prossimo 22 novembre presso Superstudio Più a Milano la nuova edizione di Denim Première Vision, salone imperdibile interamente dedicato all’universo del denim con le sue tendenze, il suo mercato e la sua cultura.

Un’esposizione internazionale

Saranno presenti tessitori, fabbricanti di componenti e accessori, confezionisti, lavanderie. Una sessantina gli espositori da tutto il mondo, leader del settore, che presenteranno le loro collezioni Primavera-Estate 25, tra questi gli italiani: Berto, Blue Jeans Lavanderie, Cadica, Casati Flock, Delago, Elleti, Eurotessile, Fabritex, Fasac, Fashion Art, Gommatex, Montega, Nearchimica, Pure Denim, Ribbontex, Tessitura La Colombina, Titanus, Zaitex e molti altri.

A fianco degli espositori italiani, un’offerta selettiva di espositori in provenienza da Bangladesh, Cina, Giappone, India, Hong Kong, Marocco, Mauritius, Pakistan, Spagna, Taiwan, Turchia, Uzbekistan.

Particolarmente degno di nota, la novità dello Spazio Fashion District dedicato ai giovani creativi e ai marchi affermati del denim in cui saranno presentate delle collezioni capsule inedite: Anna Galaganeko, Daily Blue by Adriano Goldschmied, Fade out Label, Gimmy Jeans, Hen’s Teeth, Maurizio Massimino, Michiko Koshino, Regenes, Stripes Of-F Road.

Oltre ad un percorso dedicato ai deadstock all’interno del salone e sulla piattaforma marketplace, per proporre ai marchi soluzioni per un sourcing di materie creative in un’ottica di upcycling.

Il Denim a Milano

Considerando che Milano è una città ricca di stimoli, oltre ad essere una delle capitali storiche del denim, ha visto nascere brand tra i più importanti del settore.

Denim Première Vision farà scalo nella capitale meneghina non solo per questa ma per le prossime tre edizioni: il 22 e 23 novembre 2023, e a seguire nel mese di giugno e di novembre 2024.

In tutte le sue esposizioni si ritrova sempre lo stesso approccio, basato su innovazione e sulla ricerca costante di servizi di qualità, per proporre un’offerta selettiva e creativa ad alto valore aggiunto.

Première Vision, una storia che parte da lontano

Creata nel 1973 da una quindicina di professionisti del settore della seta di Lione, Première Vision ha inventato una piattaforma nuova e inedita per l’industria creativa della moda. Un evento che riunisce, in un’unica fiera, professionisti dello stesso settore desiderosi di collaborare, promuovere il proprio know-how e sviluppare opportunità commerciali, introducendo al contempo le tendenze fashion stagionali di colori e tessuti.

Nel corso degli anni, Première Vision ha diversificato abilmente le sue attività, in particolare integrando regolarmente nuovi saloni in Francia e all’estero, ampliando al contempo le sue aree di competenza e la sua conoscenza dei vari settori di attività del settore.

Dopo circa 45 anni, questo raro gioiello francese si è affermato come il principale organizzatore mondiale di eventi e fiere per il fashion e lo ha fatto in modo creativo, con 12 eventi all’anno che vedono la partecipazione di 5.200 importanti operatori del settore e 180.000 visitatori internazionali.