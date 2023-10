Valstar e Candiani: il denim perfetto esiste

Fonte: Ufficio stampa Collaborazione Valstar e Candiani.

Squadra che vince non si cambia. Dopo “Not For Gentlemen”, Valstar, storico marchio milanese di capispalla di lusso, e Candiani Denim, l’azienda tessile lombarda specializzata proprio nella produzione di denim hanno progettato insieme una nuova capsule collection.

La linea di capi essentials per la stagione FW23, in vendita nei flagship store dei due brand o sul sito ufficiale di Valstar.

Over-shirt e giacca tecnica

Tra le proposte più significative ci sono due modelli d’archivio: una over-shirt di ispirazione workwear e una giacca da caccia recuperata dal repertorio Valstar.

La camicia, grazie ad un’imbottitura in tessuto riciclato, risulta resistente e confortevole. La giacca, ha invece un colletto a contrasto e la particolarità di avere delle ampie tasche applicate con triplo ingresso, tipiche delle giacche per la caccia e riproposte più volte nel classico stile dell’outdoor americano a partire dagli anni Cinquanta.

Entrambi i capi sono declinati in due colorazioni e personalizzati con un chiodo dorato, segno distintivo che l’azienda Candiani Denim dispone per quei brand che, come Valstar, rispettano alcuni criteri di sostenibilità e artigianalità nella loro filiera di produzione.

Un simbolo dell’impegno condiviso dai due partner per la ricerca di qualità e etica nel fashion system.

Ricerca ed eleganza

Per i modelli di questa capsule, Valstar ha scelto quindi tre tessuti fermi firmati Candiani Denim, caratterizzati da un’estetica autentica tipica del brand di capispalla milanese.

La costruzione batavia, utilizzata per la produzione dei capi, rende i tessuti più raffinati e morbidi capaci così di adattarsi alla figura e facilitare il movimento di chi li indossa. Questa costruzione enfatizza poi la saturazione del colore facendo prevalere l’ordito, arricchendone la tonalità e conferendo un tocco di eleganzain più.

Tra la palette dai toni naturali che caratterizzano la capsule spicca la tintura indaco scuro creata grazie alla tecnologia di Candiani N-Denim, in cui la N sta per nitrogen, ovvero, azoto. Questa tecnica no-fadeall’avanguardia permette di ritardare il processo di ossidazione e accelera la penetrazione del colore nel filato, permettendo così all’indaco di fissarsi in profondità rispetto ai metodi tradizionali e, quindi, di non scolorire nel tempo.

Giunta ormai alla quarta generazione, Candiani Denim è rimasta un’azienda di proprietà e gestione familiare, con l’obiettivo di fondere la propria legacy con le migliori innovazioni sostenibili dell’industria del denim.

Valstar, fondata nel 1911, oggi è un marchio globale che ha mantenuto un approccio altamente selettivo alle materie prime e una cura maniacale per il dettaglio.

Questa nuova collaborazione tra i due brand è un passo avanti verso un ulteriore livello di innovazione: la loro esperienza combinata è in grado di elevare gli standard del mercato grazie a prodotti forti di oltre un secolo di tradizione, rimodellati con un approccio contemporaneo, che rappresentano la vera essenza di ciò che significa l’artigianato Made in Italy.