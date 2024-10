Carta da parati per trasformare lo spazio con stile

Fonte: Telligraf Parete con carta da parati Telligraf

Le pareti di un ambiente non sono semplici elementi architettonici, ma una tela vuota pronta a ospitare una visione. In che modo? Grazie ad un rivestimento murale come una carta da parati, la cui selezione, scelta e applicazione rappresenta un fattore cruciale per trasformare un semplice spazio in un luogo accogliente e di grande carattere.

Per trasformare la visione di un ambiente in un progetto concreto bisogna essere accompagnati da un’azienda esperta come Telligraf che, con oltre 10 anni di esperienza nel settore del design d’interni, è un punto di riferimento per coloro che cercano delle vere tele di alta qualità.

Vorresti trasformare in modo accattivante il tuo bagno oppure rendere la tua stanza da letto una suite romantica?

Telligraf ha un ampio catalogo di carta da parati utile a soddisfare le tue esigenze. Si va da moderne carte da parati in stile geometrico a quelle floreali, più romantiche e naturaliste ma tutte dall’appeal contemporaneo. Inoltre, grazie al suo reparto produzione, Telligraf può realizzare la tua idea su carta, materiali in tessuto, vinilici e adesivi sia per abitazioni, negozi e showroom.

Come afferma l’azienda: “Cerchiamo di dare dei spunti grafici con le immagini proposte nel catalogo, ma possiamo anche utilizzare vostre idee e realizzarle negli spazi che vorrete arredare”, dunque un’ottima possibilità anche per esperti e addetti ai lavori come interior design, project manager, architetti e studi di comunicazione e grafica.

Telligraf: l’arte di emozionare con i suoi decori murali

Nel 1979, Telligraf ha iniziato il suo percorso come azienda tipolitografica, distinguendosi fin da subito per l’impegno nella produzione di lavoro di alta qualità. L’azienda ha costantemente investito in tecnologia e selezionato attentamente i materiali utilizzati, diventando rapidamente il principale fornitore per le realtà più prestigiose del territorio.

Il 2004 ha segnato una svolta importante per Telligraf, con la realizzazione di una nuova sede di oltre 2.700 mq, comprendente uffici e uno stabilimento industriale. Con un team tecnico di eccellenza e macchinari all’avanguardia, Telligraf si è affermata come un partner affidabile, orientato verso l’eccellenza qualitativa. Nel 2013 ha iniziato l’attività di interior design e la produzione di pannellature e carte da parati.

.

Fonte: Telligraf

Innovazione e design: l’anima di Telligraf

Telligraf è sinonimo di innovazione e design, costantemente impegnata a rimanere all’avanguardia nelle modalità di stampa. Grazie a un impegno instancabile nel superare i limiti tecnici, l’azienda riesce a soddisfare le esigenze più specifiche dei suoi clienti.

Sostenibilità: la responsabilità verso l’ambiente

Oltre all’impegno per l’alta qualità e il design, Telligraf attribuisce grande importanza alla sostenibilità ambientale. L’azienda si impegna nella produzione di carta da parati sostenibile utilizzando materiali riciclabili e eco-friendly. La selezione delle materie prime, le condizioni di produzione, la composizione dei materiali e degli ingredienti sono attentamente monitorati per ridurre l’impatto sul pianeta.

La carta da parati ecologica non solo protegge l’ambiente e la nostra salute, ma contribuisce anche al risparmio di preziose risorse nella lavorazione delle materie prime. La scelta del rivestimento murale giusto va oltre l’aspetto estetico; riflette il tuo stile e le tue esigenze pratiche, trasformando il tuo spazio in un ambiente unico e accogliente.

“Con Telligraf, hai l’opportunità di sperimentare la perfetta combinazione di qualità, design e sostenibilità. Rendiamo le tue pareti e il soffitto un’opera d’arte che racconta la tua storia”, afferma l’azienda in una nota.