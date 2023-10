Kim Jones firma la capsule Denim Dior, un inno al blue jeans

Dopo aver curato i look del gruppo K-pop TXT agli MTV Awards, lo stilista Kim Jones (direttore creativo Dior uomo) lancia una capsule dove il denim ne fa da padrone. Una collezione elegante rivolta però ad una clientela più giovane e casual. La linea Dior Denim, nei negozi e online dal 19 ottobre, comprende capi essenziali del guardaroba come pantaloni, camicie e cappelli realizzati in cotone ecologico, con diversi lavaggi che vanno dall'indaco al grigio e al nero. Il concetto di raffinatezza incontra il quotidiano: la collezione unisce infatti semplicità e comfort.