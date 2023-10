Comfort e versatilità ieri ed oggi, l’intramontabile era del denim

Denim

Portare i jeans è da sempre una scelta anticonformista. Nel lontano 1860 Giuseppe Garibaldi è partito alla conquista dell’America con dei pantaloni in cotone pesante blu, forse il più lontano antenato della storia di questo capo.

Poco più di dieci anni dopo Levis Strauss ha brevettato la famosa rivettatura di rame per rinforzare le tasche dei jeans. Ma non solo, i cowboy cavalcavano nel selvaggio West con indosso comodi calzoni in denim e nel ‘68 le proteste giovanili vestivano denim abbinato a t-shirt floreali e colorate.

Dalle origini alla moda disruptive

I look disruptive sono senza dubbio uno dei trend più acclamati dai fanatici della moda odierna, tanto che durante le ultime passerelle della MFW questo mood ha fatto un ulteriore passo avanti. Accostato da strappi eabrasioni, l’aspetto finale è quello di un abbigliamento in “decomposizione”.

Dai jeans larghi alle maxi gonne in denim a figura intera, vediamo come le scelte disruptive sono prevalenti, ma questa volta con un’ulteriore effetto “sporco” ottenuto grazie all’uso di un particolare lavaggio del denim, tecnica ampiamente sviluppata e acclamata nelle sfilate firmate da Diesel negli ultimi anni.

Fonte: Ufficio stampa Diesel

Degni di nota sono i tanti visitatori della settimana della moda che hanno scelto di indossare stivali interamente in denim, uno stile che immediatamente ci riporta con un brusco flashback ai primi anni 2000. Un’ulteriore conferma che la moda Y2K è ancora tra noi e tra i più giovani, che sono i veri seguaci delle ultime tendenze.

Un’altra interpretazione di questo look sono i pantaloni tagliati stile chaps: alcuni tenuti da cinture avvolte intorno alla gamba, altri che si adagiano come semplici scaldamuscoli.

Anche i jeans a palazzo non sono più semplicemente wide-set: nelle collezioni SS24, questi capi si sono spostati verso forme più ampie, optando per sagome eccezionalmente larghe, riproposte dalle più importanti griffe mondiali.

Il doppio denim che piace

Trattasi di una tendenza non completamente nuova, il doppio denim è l’evoluzione di due look basici, una gonna stratificata in jeans su un paio di pantaloni in denim, si da così profondità e carattere a quelli che presi singolarmente sarebbero solo due capi ordinari. Le maxi gonne con spacchi alti mostrano spesso, indossati al di sotto, pantaloni dal taglio extra large.

Nuove forme, dai jorts alla gonna di jeans

Anche i jorts hanno assunto una nuova forma per questa stagione, si scelgono capi con chiari legami alla cultura street dello skateboard e dei graffiti. Indumenti squadrati che con l’aggiunta di flanelle oversize e stivali poderosi giocano a replicare look androgini nel guardaroba di tutti i giorni.

Degna di nota è l’intramontabile gonna in denim, che negli anni ha continuato a essere uno dei must-have indiscutibili tra i designer, un capo che nel 2023 ritroviamo anche nello Street Style. Ed è così che, come un comodo paio di jeans, anche la denim skirt ha conquistato un’importante fetta di pubblico grazie alla sua versatilità, ma anche alla praticità del tessuto.

Fonte: Ufficio stampa GenovaJeans

Un revival del passato che assume un’anima giovanile grazie ai tanti abbinamenti che è possibile intercettare sul web o per strada.

I social giocano infatti un ruolo fondamentale in questo salto nel passato, TikTok e Instagram hanno dato enorme visibilità a brand come Diesel che con il suo claim For Successful Living ad inizio anni 90 ha dato il via dalla provincia di Vicenza a un successo internazionale.