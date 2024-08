Verso l’autunno in total denim

L’estate si avvia lentamente al termine, le giornate si accorciano e le serate sono più fresche. La voglia di vacanza e di un look casual e originale però non si è ancora esaurita. Quindi proponiamo qui un evergreen aggiornato secondo le ultime tendenze, che ci accompagnerà nel delicato passaggio dalla bella stagione all’autunno. Stiamo parlando del denim, tessuto bello e intramontabile che molti stilisti hanno proposto in una loro versione più o meno originale nelle ultime sfilate maschili. Il tessuto più democratico di sempre è stato usato in dosi massicce da capo a piedi, per un total look che non farà passare inosservati. La giacca e il pantalone in jeans, realizzati in una tessitura pesante e resistente, incarnano perfettamente questa voglia di sartorialità rilassata che accompagna i mesi di settembre e ottobre. La giacca di color indaco scuro, caratterizzata dal motivo Monogram a contrasto in trama jacquard di Louis Vuitton può essere abbinata ai pantaloni da skate coordinati per un total look iconico. Dries Van Noten propone invece un fit regular con camicia in denim light blue e low waist chino stonewashed. Il pantalone baggy in denim giapponese è accostato a una giacca militare da Kenzo. Valentino, Dior e Officine Générale, infine, privilegiano il blu scuro declinato in una giacca camicia, nei pantaloni a gamba larga e nella shirt da bowling.