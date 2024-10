Fonte: ANSA Quali sono le auto di lusso più costose della storia

Le auto di lusso rappresentano un mercato sempre attivo e in continua crescita. A livello globale nel 2024 questo segmento dovrebbe raggiungere i 700 miliardi di dollari di fatturato totale e punta a raddoppiare questo dato entro 10 anni. Un successo dovuto soprattutto all’aumento di popolarità dei SUV anche tra le fasce medie della popolazione.

Esiste però un mercato parallelo riservato soltanto a chi può permettersi auto i cui prezzi si calcolano in milioni di dollari. Si tratta delle supercar, auto prodotte in pochissime unità, con prestazioni straordinarie e più vicine a quelle da vetture da corsa che a quelle di normali automobili da strada. Ma quali sono le più costose al mondo?

Bugatti La Voiture Noire – 18,7 milioni di dollari

La vettura più costosa al mondo è stata prodotta dalla casa francese Bugatti. Specializzata in supercar, questa azienda da anni è leader nel settore del super lusso, con diversi modelli che sono stati in grado di alzare l’asticella in termini di prestazioni e anche di prezzo.

La Voiture Noire, letteralmente l’auto nera, è un modello unico presentato per la prima volta al Salone dell’Auto di Ginevra del 2019. È un omaggio alla Tipo 57 SX Atlantic, prodotta tra il 1936 e il 1938, progettata e guidata, nel suo esemplare nero, da cui il nome, dal figlio del fondatore dell’azienda Ettore Bugatti, Jean.

La sua base è la Bugatti Chiron, da cui eredita anche il motore W16 quadriturbo da 7.993 centimetri cubici di cilindrata, in grado di sprigionare una potenza di 150 cavalli. Fu acquistata da un anonimo per 11 milioni di euro più tasse, equivalenti ad oltre 18,7 milioni. È stata avvistata in Svizzera con una targa del Canton Zurigo.

Pagani Zonda HP Barchetta – 17,5 milioni di dollari

Al secondo posto c’è una casa automobilistica italiana, pur fondata da un argentino: la Pagani. Altro nome leggendario del mondo delle Supercar, questa azienda si posiziona sul secondo gradino del podio di questa classifica con la Zonda HP Barchetta. La sigla HP sta proprio per Horacio Pagani, fondatore della società, per cui l’auto è pensata.

La Zonda HP Barchetta esiste in soli tre esemplari e il suo valore è stimato il 17,5 milioni di dollari. Si tratta di una vettura personalizzata, che gli acquirenti avevano comprato ancora prima che venisse costruita, quando era soltanto un progetto. È spinta da un motore a 12 cilindri Mecedes-AMG, sviluppato per permetterle di raggiungere prestazioni eccezionali.

Bugatti Centodieci – $9 milioni di dollari

Ancora Bugatti al terzo posto, questa volta con la Centodieci. Non un modello unico come La Voiture Noire, di questa auto esistono comunque soltanto 10 esemplari. Tra le caratteristiche che la rendono unica c’è il colore, che può essere solo ed esclusivamente bianco. Una di queste vetture costa 9 milioni di dollari.

Svelata nel 2019 è anche lei basata sulla Chiron ma pesa 20 chili in meno. In grado di sviluppare fino a 1.600 cavalli, ha una velocità di punta di 380 chilometri orari e va da 0 a 100 in 2,4 secondi. Il telaio e la struttura sono caratterizzati da linee più squadrate rispetto a quelle tondeggianti del modello su cui è basata.

Maybach Exelero – $8 milioni di dollari

Un’altra auto unica della casa tedesca Maybach compare al quarto posto della classifica: la Exelero. Si tratta di un prototipo nato per collaudare pneumatici ad alte prestazioni, ma è estremamente ambita dai collezionisti. Il design si ispira alle auto degli anni ’30, dandole un look nettamente distinto da quello di tutte le altre supercar.

Questo però non deve ingannare: le sue prestazioni sono comunque paragonabili a quelle delle altre vetture presenti in questa classifica. La Exelero può raggiungere fino a 350 chilometri orari, spinta da un V12 biturbo da 5,9 litri che sviluppa 690 cavalli. L’unica transazione pubblica che riguarda quest’auto risale al 2011, quando fu venduta al rapper Birdman per 8 milioni di dollari. L’anno successivo fu acquistata dalla società specializzata Mechatronik e da quel momento non è noto se sia stata venduta ad altri collezionisti.

Koenigsegg CCXR Trevita – $4,8 milioni di dollari

Ultima vettura della classifica delle cinque auto più costose di sempre è la Koenigsegg CCXR Trevita. L’azienda svedese ha prodotto queste auto tra il 2008 e il 2010, per essere l’ammiraglia del proprio parco macchine. Ha diverse caratteristiche peculiari come il funzionamento a bioetanolo o la velocità di punta che supera quella di un’auto di Formula 1, a 402 chilometri orari.

Ne sono stati prodotti circa 20 esemplari all’anno in totale, ma è uno dei modelli più peculiari di questa serie di vetture a entrare in classifica, la Trevita. La ragione per cui quest’auto arriva a costare 4,8 milioni di dollari è la sua carrozzeria realizzata con una fibra di carbonio trattata tramite un particolare procedimento in grado di renderla “scintillante”.