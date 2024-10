Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Prodotti ritirati: sono a base legumi

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ne ha richiamati una serie considerati pericolosi. Si tratta di polpette e burger a base di legumi.

I rischi legati ai prodotti sono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarla per colpa di un alto rischio contaminazione da una sostanza pericolosa.

Richiamo per prodotti vegani: rischio assunzione PA

Con le note del 25 ottobre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso i richiami di una serie di prodotti potenzialmente pericolosi. Si tratta di polpette e burger di tre marche.

Questi sono: Più Bene, Germinal Bio e Alpeker Natur. Per tutti i prodotti, a far scattare l’allarme è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici (PA) in valore superiore rispetto a quello previsto nei semi. Il richiamo, previsto dalla data 25 ottobre 2024 in merito ai prodotti, hanno un’avvertenza. Nelle note si legge:

Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita.

Tutti i dettagli per riconoscere i lotti incriminato

I prodotti ritirati sono tanti e per questo di seguito sono presenti tutti i dettagli per riconoscere le confezioni sotto richiamo.

Per i falafel di ceci biologici del marchio Più Bene:

nome: Ecornaturasì S.p.a di via Palù 23, San Vendemiano (TV);

lotti: I07442, I07285, I07123, I06956, I06854, I06681, I06482, I06241;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 10/12/24, 03/12/24, 26/11/24, 22/11/24, 17/11/24, 10/11/24, 30/10/24, 25/10/24;

peso: 150 grammi.

Per i burger miglio & melanzane di Germinal Bio:

nome: Germinal Italia S.r.l;

lotti: I06230;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 04/11/2024;

peso: 180 grammi.

Per i nuggets di ceci di Germinal Bio:

nome: Germinal Italia S.r.l;

lotti: I06242;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 04/11/2024;

peso: 150 grammi.

Per le polpette di ceci & fagioli neri di Germinal Bio:

nome: Germinal Italia S.r.l;

lotti: I06240;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 04/11/2024;

peso: 160 grammi.

Per le polpettine di ceci di Alpeker Natur:

nome: Alpeker Srl Via della Mendola 49/b 39100 Bolzano (BZ);

lotti: I04836, I03696, I03636, I02784, I02635;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

marchio di identificazione dello stabilimento: 050ND09807;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 19/12/2025, 12/11/2025;

peso: 250 grammi.

Per le polpettine di lenticchie di Alpeker Natur:

nome: Alpeker Srl Via della Mendola 49/b 39100 Bolzano (BZ);

lotti: I05461, I05412;

produttore: Creabio S.r.l società benefit;

marchio di identificazione dello stabilimento: 050ND09807;

sede: via Friuli Venezia Giulia 73, Pianiga (VE);

Data di scadenza: 20/01/2026, 15/01/2026;

peso: 260 grammi.

Quali sono i rischi di assumere quantità elevata di alcaloidi pirrolizidinici?

Gli alcaloidi pirrolizidinici (PA) sono composti tossici naturali prodotti da alcune piante come difesa contro predatori e insetti. Sono presenti in oltre 6.000 specie vegetali in tutto il mondo, come nella borragine, nel senecio, nell’echinacea e nell’iperico, tutte piante usate comunemente a scopo fitoterapico o alimentare.

Ma quali sono i rischi di assumerne in quantità elevata? Un elenco: