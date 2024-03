Chopard celebra la Giornata Internazionale della Felicità

Fonte: Ufficio stampa Orologio da polso Chopard uomo Alpine Eagle 41.

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità, Chopard esprime più che mai l’ottimismo che è parte del suo DNA. Scegliendo di celebrare una felicità universale che trascende le barriere culturali, linguistiche, generazionali e sociali, la Maison rinnova la propria fede nell’Essere Umano e il suo attaccamento alle piccole cose che portano i grandi cambiamenti. “Little Diamonds Do Great Things!”: oggi 20 marzo, data fissata dalle Nazioni Unite per commemorare la Giornata Internazionale della Felicità, b invita tutti a creare una catena globale della gioia.

Una dimostrazione del proprio impegno nel mondo intero, nelle boutique di Parigi, Tokyo, Londra, New York, Milano e Hong Kong sbocceranno le rose. La rosa è anche la fonte d’ispirazione dell’ultimo segnatempo Happy Sport Rose di Caroline: una preziosa creazione che esibisce zaffiri rosa, rubini e gli iconici diamanti in movimento, l’eterna firma di Chopard nonché simbolo della joie de vivre. Per contribuire a creare un mondo più giusto e più felice, Chopard devolverà parte dei ricavi provenienti dalle vendite dei gioielli che formano la collezione Happy Hearts, effettuate tra il 18 e il 24 marzo 2024, a due associazioni di beneficenza che si occupano della tutela dell’infanzia.

La forza di un sorriso, cosa sono gli Happy Diamonds

Dal momento in cui sono stati inventati gli Happy Diamonds, i laboratori Chopard hanno sempre attribuito ai diamanti mobili una virtù pacificatrice: il sorriso che strappa la danza dei diamanti liberi è contagioso. In occasione della Giornata Internazionale della Felicità, Chopard invita tutti a formare una vera e propria catena della gioia: un effetto farfalla grazie al quale un sorriso o un’attenzione verso gli altri o verso di sé è in grado di moltiplicarsi nel mondo intero.

Il nuovo segnatempo contribuisce alla ventata di ottimismo che caratterizza questa giornata: con l’Happy Sport Rose de Caroline, la Co-Presidente di Chopard ricorda un aneddoto commovente della sua vita di direttrice artistica, quando il responsabile del laboratorio scommise con lei sul futuro dell’orologio Happy Sport. Avendole promesso una rosa per ogni orologio venduto, finì col regalare a Caroline Scheufele in intero roseto, la cui abbondante fioritura è, da allora, l’emblema di un successo creativo!

Rosa: un simbolo di impegno a lungo termine

Scelta per simboleggiare l’impegno di Chopard nel promuovere la Giornata Internazionale della Felicità, Caroline Scheufele ha scelto la rosa. Il 20 marzo, un tripudio di rose addobberà la Maison: dalle boutique ai laboratori, la regina dei fiori distillerà il suo profumo di freschezza e joie de vivre, invitando tutti a formare la catena della felicità che tanto sta a cuore a Chopard. La forma dei petali ricorda i contorni di un cuore, un altro simbolo forte di questa azienda a conduzione familiare che ha sempre voluto condividere parte del proprio successo con le persone meno fortunate.

Sono diversi anni che la Maison partecipa ai programmi delle associazioni di beneficenza che agiscono a tutela dell’infanzia, come la Happy Hearts Fund della modella Petra Nemcova, oggi nota con il nome All Hands and Hearts – Smart Response, che sostiene la ricostruzione delle scuole nelle aree devastate dalle catastrofi naturali, innescando un circolo virtuoso che permette alle generazioni future di intravedere un futuro migliore grazie a queste opportunità formative. Inoltre, Chopard è attiva al fianco della Naked Heart Foundation, l’ente lanciato nel 2004 da Natalia Vodianova per aiutare i bambini che vivono in condizioni di precarietà.

La Giornata della Felicità riaccende così il desiderio di un mondo più giusto e, per questo motivo, Chopard integrerà il proprio sostegno a queste due associazioni con una ulteriore donazione derivante dalle vendite dei gioielli della collezione Happy Hearts effettuate nelle proprie boutique tra il 18 e il 24 marzo 2024.