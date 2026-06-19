L'ex Bricoman, catena specializzata in edilizia, ristrutturazione e fai-da-te, apre un nuovo punto vendita a Padova con circa cento assunzioni

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tecnomat assume 100 lavoratori per nuova apertura

Tecnomat, azienda operante nella grande distribuzione specializzata, ha avviato le selezioni per l’apertura di un nuovo punto vendita, che porterà all’inserimento di circa 100 nuove risorse. Le assunzioni rientrano nel piano di espansione dell’azienda in Italia e rappresentano un’interessante occasione occupazionale per il territorio veneto.

Dove apre il nuovo negozio Tecnomat

Tecnomat continua a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale con nuove aperture strategiche. L’ex Bricoman è un’azienda specializzata nella vendita di prodotti tecnici per edilizia, ristrutturazione e manutenzione della casa.

Il nuovo punto vendita sorgerà a Padova, in un’area commerciale di forte passaggio. Il negozio sarà strutturato come un grande spazio dedicato sia ai professionisti del settore sia ai clienti privati, con un’ampia gamma di prodotti tecnici.

L’apertura comporterà un significativo investimento occupazionale, con la creazione di circa 100 posti di lavoro.

Quali sono le figure ricercate

Le selezioni attive riguardano diverse aree operative del negozio:

addetti alle vendite, incaricati dell’assistenza ai clienti, della consulenza tecnica e del supporto nella scelta dei prodotti;

addetti alla logistica, responsabili della gestione del magazzino, del rifornimento scaffali e dei flussi di merce;

operatori di cassa e di accoglienza, dedicati alla gestione dei pagamenti, all’accoglienza dei clienti e al supporto alle attività operative del punto vendita.

Si tratta di ruoli diversi ma integrati, fondamentali per garantire il corretto funzionamento dello store.

Quali sono i requisiti richiesti

Per candidarsi non è generalmente richiesto un titolo di studio universitario. Tecnomat valuta positivamente candidati:

in possesso del diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale;

disponibili a lavorare su turni, anche nei fine settimana e nei giorni festivi;

con buona attitudine al lavoro di squadra e al contatto con il pubblico;

interessati ai settori tecnici (edilizia, elettricità, idraulica, ferramenta).

È gradita, ma non obbligatoria, una precedente esperienza nel settore retail o nella vendita assistita. L’azienda prende in considerazione anche le candidature di profili senza esperienza, per i quali sono previsti generalmente periodi di affiancamento, al fine di rendere il personale definitivamente autonomo nella gestione dell’impiego.

Formazione e contratto di lavoro

I nuovi assunti verranno inseriti in un percorso strutturato che prevede formazione iniziale e affiancamento sul campo, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e commerciali utili alla gestione del cliente.

Le assunzioni previste per il nuovo negozio di Padova prevedono generalmente:

contratto iniziale a tempo determinato;

inquadramento secondo il Ccnl Dmo (livello 5);

lavoro organizzato su turni programmati;

sistema di incentivi legati ai risultati.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere al sito ufficiale di Tecnomat, nella sezione Lavora con noi. Da lì bisognare cercare l’annuncio relativo alla nuova apertura di Padova e inviare la candidatura online, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.

Le selezioni sono aperte sia a candidati con esperienza sia a giovani alla prima esperienza lavorativa.

Altre opportunità lavorative

Le assunzioni per il nuovo negozio Tecnomat di Padova rappresentano un’interessante opportunità nel settore retail, con circa 100 posti disponibili. La selezione è aperta a profili con e senza esperienza, offrendo possibilità di inserimento anche ai giovani al primo ingresso nel mondo del lavoro, come anche Verisure e Poste Italiane.