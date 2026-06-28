Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Naturasì assume 110 lavoratori, anche senza esperienza

Nuove opportunità di lavoro nel settore della distribuzione arrivano da NaturaSì, la catena italiana dedicata ai prodotti biologici e biodinamici. Il gruppo ha infatti avviato una nuova campagna di assunzioni nei propri punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, con circa 110 posizioni aperte nei negozi e ulteriori selezioni attive in diverse regioni italiane.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda, che continua a rafforzare la propria rete commerciale attraverso nuove aperture e ristrutturazione dei punti vendita. Un trend che conferma la popolarità e il successo del marchio nel mercato del biologico in Italia.

Quali sono le sedi interessate dalle selezioni

Le offerte di lavoro sono distribuite su gran parte del territorio nazionale, con una particolare concentrazione nei negozi situati nelle seguenti Regioni:

Lombardia;

Veneto;

Emilia-Romagna;

Lazio;

Piemonte;

Marche;

Puglia;

Trentino-Alto Adige;

Friuli Venezia Giulia.

La strategia del gruppo punta a rafforzare la presenza nelle Province dove è meno presente ma anche a consolidare la rete nei territori dove il marchio è già radicato.

Quali sono i profili ricercati

Le opportunità sono rivolte sia a candidati con esperienza nel settore della vendita al dettaglio, sia a giovani alla prima esperienza lavorativa. In molti casi, l’azienda prevede percorsi formativi interni per l’inserimento del personale nei negozi, con l’obiettivo di trasmettere competenze legate ai prodotti biologici e alla gestione del cliente.

Le selezioni aperte riguardano principalmente le seguenti figure:

addetti vendita;

responsabili dell’assistenza alla clientela, del rifornimento e dell’allestimento degli scaffali;

personale per i reparti freschi, in particolare addetti ortofrutta e gastronomia;

erboristi;

store manager;

cuochi, aiuto cuochi e baristi e addetti cucina.

Come inviare la propria candidatura

Per partecipare alle selezioni è necessario consultare la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di NaturaSì, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte aggiornate in tempo reale. Da qui è possibile inviare il proprio curriculum e candidarsi direttamente per le offerte di interesse.

Le candidature vengono valutate in base ai requisiti richiesti per il profilo specifico e, in caso di esito positivo, i candidati verranno ricontattati per una successiva fase di selezione.

NaturaSì, un modello in espansione nel biologico

NaturaSì è oggi una delle realtà più strutturate del settore bio in Italia, con una rete di oltre 350 punti vendita tra negozi diretti e in franchising. Il gruppo ha sviluppato negli anni un modello di distribuzione basato su filiera corta, prodotti biologici certificati e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Negli ultimi anni l’azienda ha accelerato il proprio sviluppo anche attraverso l’introduzione di format innovativi, come i bio bistrot interni ai punti vendita e il rinnovamento di diversi store già operativi. Questa evoluzione ha contribuito ad aumentare il fabbisogno di personale, rendendo necessarie nuove assunzioni.

Altre offerte di lavoro

Non è solo Naturasì a confermare il proprio successo come brand con nuove aperture e reclutamento di personale. Anche Lidl, che entro il 2030 aprirà altri 150 punti vendita in tutta Italia, è alla ricerca di lavoratori, anche alla prima esperienza, da inserire nei suoi negozi. Per chi invece ha un vivo interesse per il retailing di settore, si segnala la proposta altrettanto interessante di Tecnomat, specializzato in ferramenta e carpenteria.