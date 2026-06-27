Ben sette giornate di selezione a luglio tra Emilia, Lombardia e Veneto per addetti vendita, operatori di filiale e assistant store manager

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Lidl ha pianificato diversi Recruiting Day nel mese di luglio

Lidl ha annunciato una serie di Recruiting Day per il mese di luglio. Le giornate di selezione rappresentano uno degli strumenti principali con cui l’azienda recluta personale per la propria rete di punti vendita e logistica, offrendo possibilità di inserimento sia a candidati con esperienza sia a giovani alla prima occupazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di espansione, che negli ultimi anni ha continuato a crescere in Italia, aumentando il numero dei negozi e delle strutture operative.

Il calendario dei Recruiting Day

Gli appuntamenti del mese di luglio sono finalizzati alla selezione di personale da inserire nei supermercati della catena e, in alcuni casi, nelle nuove aperture previste sul territorio nazionale. Lidl ha in programma di inaugurare 150 nuovi punti vendita entro il 2030.

I recruiting day si terranno a:

Bologna il 1° luglio;

Cavaria con Premezzo (Varese) il 13 luglio;

Brescia il 16 luglio;

Lurago Marinone (Como) e a Vicenza il 17 luglio;

Carpi (Modena) il 21 luglio;

Verona il 22 luglio;

Padova il 23 luglio.

Quali sono le figure ricercate

Le opportunità di lavoro riguardano diversi profili professionali all’interno dei supermercati e della rete operativa.

La maggior parte delle posizioni aperte riguarda il profilo di:

addetti vendita, che si occupano delle attività quotidiane a contatto con il cliente, della gestione della cassa e del rifornimento degli scaffali;

operatori di filiale, che si occuperanno di supportare l’organizzazione interna del punto vendita;

assistant store manager, che affianca il responsabile di negozio nella gestione del personale e delle attività commerciali.

L’azienda valuta sia candidati con esperienza nel settore della grande distribuzione sia giovani senza esperienza, per i quali è prevista l’attivazione di percorsi di formazione e di apprendistato.

Come ed entro quando inviare la candidatura

Per partecipare ai Recruiting Day è necessario candidarsi online attraverso il sito ufficiale Lidl nella sezione “Lavora con noi”. Dopo la candidatura, i profili selezionati vengono ricontattati per ricevere i dettagli relativi alla partecipazione al colloquio.

Come funzionano i Recruiting Day Lidl

I Recruiting Day sono giornate dedicate ai colloqui tra candidati e recruiter aziendali. Per partecipare non è possibile presentarsi direttamente all’evento, ma è necessario inviare prima la propria candidatura online tramite il portale Lidl.

Solo i profili in linea con le posizioni aperte vengono successivamente contattati e invitati a partecipare al colloquio, che si svolge in presenza durante la giornata di selezione. L’obiettivo è velocizzare il processo di assunzione e permettere ai candidati di conoscere da vicino l’ambiente di lavoro e le opportunità di crescita offerte dall’azienda. Per questo si consiglia di:

non aspettare il giorno prima per dimostrare il proprio interesse al recruiting day;

controllare eventuali scadenze direttamente sul portale Lidl.

Altre opportunità di lavoro

L’estate è sicuramente un’ottima stagione per chi cerca un lavoro flessibile e legato all’eccezionalità del periodo, che richiede un’alta turnazione per garantire le ferie all’organico a tempo indeterminato. Tuttavia, ci sono anche aziende che cercano personale da formare e da inserire in maniera stabile all’interno del proprio team. Si segnalano, a tal proposito, le proposte di Verisure e di Tecnomat.