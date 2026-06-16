Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Poste Italiane cerca operatori di sportello da assumere a tempo indeterminato

Poste Italiane torna ad assumere e lo fa con una proposta molto interessante. Ha aperte le selezioni per operatori di sportello da inserire con contratto a tempo indeterminato in diversi uffici postali sul territorio nazionale.

Questa campagna di reclutamento, rivolta a diplomati e laureati, punta a rafforzare la rete dei servizi al pubblico. L’inserimento diretto con un contratto stabile rappresenta forse l’elemento più attrattivo dell’annuncio, soprattutto in un mercato del lavoro caratterizzato spesso da contratti a termine o forme di collaborazione occasionali.

Quali sono le mansioni

L’operatore di sportello è una figura centrale all’interno degli uffici postali, dal momento che rappresenta il primo punto di contatto tra l’azienda e la clientela. Tra i suoi compiti annoveriamo:

la gestione delle operazioni di sportello;

attività di assistenza;

attività di consulenza;

attività di promozione dei servizi di Poste Italiane.

Il ruolo richiede sì competenze tecniche di base ma anche buone capacità relazionali, comunicative, un approccio orientato al cliente e attitudine al problem solving.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario aver concluso la scuola secondaria superiore quinquennale o il proprio percorso di laurea, triennale o magistrale.

Per quanto riguarda i diplomati, si richiede una votazione minima pari a 70 su 100 oppure di 42 su 60 per chi avesse conseguito la maturità con il vecchissimo ordinamento. Quindi non sono previsti limiti di età né esperienza lavorativa pregressa. Tuttavia, sarà requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese, soprattutto nelle sedi con maggiore afflusso turistico o con servizi internazionali.

Formazione e poi contratto a tempo indeterminato

I selezionati verranno assunti direttamente con un contratto a tempo indeterminato. Se a tempo pieno o parziale dipenderà dalle esigenze organizzative dell’azienda e della sede di assegnazione.

Poste Italiane prevede un percorso di formazione iniziale che include affiancamento sul campo, corsi tecnici e aggiornamenti periodici sui prodotti e servizi aziendali. Questo aspetto è particolarmente importante, poiché consente anche a chi non ha mai fatto esperienza nel settore di acquisire le competenze necessarie per svolgere il proprio ruolo con professionalità.

Come candidarsi

La candidatura per le assunzioni di operatori di sportello in Poste Italiane deve essere presentata esclusivamente online attraverso la sezione Lavora con noi del sito dell’azienda. I candidati dovranno compilare il form dedicato e poi selezionare le sedi di preferenza tra quelle disponibili.

È importante rispettare la scadenza indicate nell’annuncio, prevista per il giorno 19 giugno. Dopo la candidatura online, i profili ritenuti idonei verranno contattati per le successive fasi di selezione.

Altre opportunità di lavoro

Le assunzioni per operatori di sportello rappresentano una delle opportunità più richieste all’interno del panorama lavorativo italiano, soprattutto per la possibilità di accedere a un contratto stabile fin dall’inizio e per l’affidabilità di un’azienda come Poste Italiane, tra le più grandi realtà del Paese.

Tuttavia, Poste non è l’unica azienda che in questo momento assume giovani appena diplomati, senza alcuna esperienza nel settore di impiego. Tra le altre aziende che assumono e formano personale c’è anche Emirates, che richiede come requisiti anche un inglese fluente e almeno 21 anni di età. Per chi invece punta sull’estate come occasione per un lavoro stagionale, si segnala l’annuncio di La Doria e di Arpal Puglia, che ha organizzato una settimana di colloqui per diverse aziende del settore agricolo.