La nota azienda alimentare Cameo ha avviato una ricerca di personale finalizzata all’inserimento di addetti e addette al magazzino nella sede di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
L’operazione nasce dall’esigenza di potenziare la gestione della logistica interna in coincidenza con i volumi di lavoro stagionali dell’impianto lombardo. La nuova tornata di reclutamento mette a disposizione condizioni economiche di sicuro interesse all’interno di una realtà multinazionale consolidata nel mercato dei preparati per dolci e pizze surgelate.
Indice
I requisiti per partecipare
A differenza di altre selezioni del comparto manifatturiero, l’offerta non richiede il possesso di un titolo di studio di livello universitario né pone limiti d’età per l’invio della candidatura. I criteri stabiliti dall’azienda concentrano l’attenzione sugli aspetti operativi della mansione:
- maturata esperienza nelle attività di stoccaggio e movimentazione merci, preferibilmente all’interno di stabilimenti alimentari;
- abilitazione e provata abilità nella guida del carrello elevatore;
- disponibilità a lavorare su turni avvicendati, comprensivi di coperture notturne e presenze nel fine settimana.
L’iter di selezione prevede un’iniziale disamina dei profili pervenuti, a cui seguiranno i colloqui tecnici svolti con i responsabili del dipartimento logistico.
Le mansioni previste nello stabilimento
L’attività si svolgerà presso il polo produttivo di Desenzano del Garda, snodo fondamentale per le spedizioni e lo smistamento dei prodotti del marchio.
Nello specifico, le risorse inserite nell’organico si occuperanno di:
- movimentare i bancali mediante l’impiego dei muletti e dei carrelli aziendali;
- allestire i colli e preparare i carichi destinati alle spedizioni, verificando la rispondenza tra merce e ordini;
- gestire i ripristini delle scorte, le eventuali discrepanze di magazzino e il riordino delle corsie di transito.
L’organizzazione del lavoro prevede l’impiego di strumenti digitali dedicati, come palmari e tablet, e il coordinamento costante con la direzione Warehouse & Delivery.
Quanto si guadagna
Sotto il profilo contrattuale, la proposta prevede un inserimento a tempo determinato e pieno della durata commisurata al picco di produzione. L’offerta economica complessiva ammonta a una retribuzione pari a 30.700 euro, cifra che include una quota variabile legata ai risultati. L’inquadramento dà inoltre accesso alle agevolazioni aziendali, tra cui il servizio di mensa interna, il parcheggio riservato e il pacchetto di convenzioni nazionali.
I vincoli operativi da valutare
Chi intende inviare la candidatura deve considerare alcuni elementi legati alla continuità dei ritmi di magazzino:
- flessibilità nell’articolazione oraria con turni stabiliti anche in fascia notturna;
- presenza richiesta durante le giornate di sabato e domenica in base alla pianificazione delle consegne.
Come presentare la domanda
Gli aspiranti candidati possono inoltrare la propria richiesta tramite la pagina delle carriere del sito ufficiale Cameo, individuando l’annuncio relativo alla ricerca per Addetto/a Magazzino a Desenzano del Garda.
In fase di invio è fondamentale caricare un curriculum vitae dettagliato in cui siano chiaramente indicate le esperienze pregresse nella logistica e l’eventuale possesso del patentino per il muletto.
Altre opportunità di lavoro
Il piano d’inserimento di Cameo in Lombardia si aggiunge alle ricerche aperte da grandi gruppi del settore per profili operativi. Chi desidera valutare altre offerte d’impiego in ambito industriale o nei servizi può consultare le selezioni promosse da Anas per il personale di produzione o le posizioni aperte per i volontari del Servizio Civile Universale.