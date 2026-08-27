Primark offre oltre 300 posizioni per diplomati e manager nel Sud Italia, con contratti full-time o part-time e percorsi di carriera fino a 65.000 euro all'anno

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Primark assume diplomati.

Primark apre nuove opportunità di lavoro al Sud. La selezione è rivolta anche a chi è in possesso solo del diploma e si affaccia al mondo del lavoro con l’intenzione di fare carriere all’interno dell’azienda. A partire dal ruolo di allievo manager, infatti, sono diversi i percorsi pensati per arrivare a ricoprire poi una posizione manageriale, con stipendi che vanno dai 40.000 ai 65.000 euro l’anno.

Primark assume diplomati al Sud

Il piano di recruiting coinvolge nel complesso oltre 300 opportunità di lavoro legate all’espansione della rete, con una presenza significativa nel Sud Italia. Il portale ufficiale di Primark careers mostra attualmente diverse ricerche nell’area Centro-Sud, tra cui :

Caserta ;

; Catania ;

; Cosenza ;

; Salerno.

Le posizioni aperte nel Mezzogiorno riguardano diversi profili, tra cui:

addetto/a alle vendite;

allievo/a store manager;

store manager;

profili HR.

Per gli addetti alle vendite sono presenti anche formule a tempo parziale, mentre per tutte le altre ricerche è previsto un impegno full-time.

Le posizioni aperte

Per chi vuole intraprendere una carriera manageriale senza avere già un’esperienza consolidata nella gestione di un negozio, la posizione più interessante è quella di allievo/a manager. Il percorso “Grow With Us” prevede inizialmente un contratto a tempo determinato di 12 mesi. L’orario è full-time, con lavoro organizzato su cinque giorni su sette e disponibilità a svolgere turni dal lunedì alla domenica.

Tra le caratteristiche richieste da Primark ci sono:

soprattutto la predisposizione al lavoro con il pubblico;

l’orientamento al cliente;

le capacità relazionali;

la volontà di imparare e crescere professionalmente.

Inoltre, il candidato deve:

essere dinamico e proattivo;

avere predisposizione a un ruolo operativo con ritmi di lavoro elevati;

possedere buone capacità relazionali;

accettare il trasferimento sul territorio nazionale dal settimo mese del percorso.

Primark cerca anche persone che abbiano già maturato esperienza nel retail o nella Gdo e che siano quindi pronte a ricoprire direttamente un ruolo manageriale. Nello specifico, il Gruppo ha in programma di assumere a tempo indeterminato:

store manager;

store manager assistant;

department manager;

visual merchandising manager;

team manager.

Infine, ci sono posizioni aperte anche come Hr generalist, ma in questo caso è richiesta esperienza nel ruolo.

Quanto guadagna un dipendente Primark

Come allievo manager:

nei primi sei mesi il candidato viene inquadrato al 4° livello del Ccnl commercio, con una Ral di 24.972,50 euro , distribuita su 14 mensilità;

, distribuita su 14 mensilità; dal settimo mese, con la nomina a team manager, si passa al 2° livello del Ccnl e la Ral sale a 31.500 euro, sempre su 14 mensilità. A partire da questa fase è inoltre previsto un contributo per l’affitto fino a 2.000 euro lordi al mese per 18 mesi, oltre al rimborso delle spese sostenute in caso di trasferimento.

Per le figure manageriali, invece, le retribuzioni indicate dall’azienda sono:

store manager, Ral da 46.000 a 65.000 euro , con bonus fino al 25%;

, con bonus fino al 25%; assistant store manager, Ral da 40.000 a 45.000 euro , con bonus fino al 10%;

, con bonus fino al 10%; department manager/visual merchandising manager, Ral da 34.000 a 38.000 euro ;

; team manager, Ral da 31.500 a 33.000 euro ;

; Hr generalist, Ral di 28.500 euro.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate attraverso il portale ufficiale Primark careers, dove è possibile consultare le posizioni disponibili cliccando su “Vedi tutte le offerte di lavoro”. A questo punto, basta:

filtrare le opportunità per città, regione, categoria professionale e tipologia di contratto;

cliccare sull’annuncio di proprio interesse:

procedere con la registrazione e l’inserimento delle informazioni richieste.

Oltre ai propri dati personale, il sistema richiede il caricamento di una foto e di un curriculum vitae aggiornato.