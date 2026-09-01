Primark ha riaperto le selezioni per la nuova edizione di Grow with Us, il programma di formazione e sviluppo dedicato alla futura classe dirigenziale dei punti vendita italiani.
La multinazionale irlandese propone un percorso di 12 mesi strutturato per trasformare diplomati e laureati in Team Manager, garantendo un affiancamento costante, formazione retribuita e un significativo pacchetto di supporto economico per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Indice
Come si struttura il percorso di 12 mesi
Il programma Grow with Us è concepito come un itinerario ad avanzamento progressivo suddiviso in due fasi operative:
- i primi 6 mesi svolti all’interno nel negozio di partenza nel ruolo di addetto alle vendite, con lo scopo di apprendere i flussi operativi di cassa, camerini, magazzino e gestione del prodotto;
- durante il secondo semestre avverrà la promozione a Team Manager e il trasferimento in un nuovo punto vendita sul territorio nazionale, scegliendo come preferenza tra l’Area Nord o l’Area Centro-Sud.
L’obiettivo finale del percorso è la conferma con contratto a tempo indeterminato all’interno dei punti vendita della catena.
Quanto guadagna un Team Manager
L’offerta economica garantisce una progressione salariale regolata dal Ccnl del comparto commercio e distribuzione su 14 mensilità.
- durante il semestre di avvio l’inquadramento sarà al 4° livello del Ccnl con una Ral di 24.972,50 euro;
- a partire dal 7° mese scatterà la promozione al 2° livello, con una Ral di 31.500 euro.
Per agevolare il cambio di sede previsto nella seconda metà del programma, l’azienda riconosce un contributo per l’affitto fino a 2.000 euro lordi al mese per 18 mesi, a cui si aggiunge il rimborso integrale delle spese sostenute per il trasferimento.
Le mansioni del Team Manager
Inseriti in contesti commerciali di metratura superiore ai 2.500 mq e con più di 100 dipendenti, i nuovi manager si occuperanno di:
- guidare, formare e coordinare una squadra composta da almeno 10 risorse;
- supervisionare le aree chiave del negozio e la gestione di interi reparti in affiancamento a un responsabile con esperienza;
- analizzare gli indicatori di prestazione commerciale per ottimizzare le vendite ed effettuare gli ordini per grandi volumi di merce.
I benefit aziendali
Oltre alla retribuzione, le risorse inserite nel programma Grow with Us accedono immediatamente a un articolato pacchetto di welfare:
- copertura sanitaria integrativa, assicurazione sulla vita e polizza infortuni;
- accesso al servizio “Parliamo Assieme”, una piattaforma di consulenza gratuita per la salute mentale e per l’assistenza legale e finanziaria del dipendente e la famiglia;
- sconti sugli acquisti nei negozi e accesso al portale di convenzioni “BenefitHub”.
Requisiti e come candidarsi
Per accedere alle selezioni non occorre anzianità nel ruolo, ma sono richieste forte motivazione, predisposizione al lavoro operativo ad alti ritmi, eccellenti capacità relazionali e la disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale a partire dal 7° mese di contratto.
Gli interessati possono inviare la propria domanda accedendo alla pagina carriere del portale Primark e selezionando l’annuncio per Allievo/a Manager di Store – Percorso Grow With Us.
Altre opportunità di lavoro
Il programma formativo promosso da Primark si inserisce nella panoramica delle selezioni aperte anche a chi è a un primo inserimento lavorativo, con una formazione nel ruolo totalmente a carico aziendale.
Si segnalano le seguenti posizioni, anch’esse immaginate per candidati senza esperienza: i recruiting day per addetti alle vendite lanciati da Zara con la formula Nice to Meet You, le ricerche di Fidelitas per gli addetti alla cassa e sale valori e, infine, le posizioni aperte da Bosch per neolaureati o neodiplomati da inserire nel comparto ricerca.