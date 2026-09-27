La tv di Stato apre le porte a giovani talenti da impiegare nel settore audiovisivo con la selezione di 12 figure da inserire come Aiuto regista e Assistente alla Regia. Gli incarichi, distribuiti tra i centri di produzione di Roma, Milano, Torino e Napoli, prevedono un primo inquadramento con contratto di apprendistato.
Chi ricoprirà questo ruolo dovrà affiancare la regia nella gestione organizzativa e tecnica dei programmi: dalla lettura analitica delle sceneggiature alla stesura dei piani di lavorazione, passando per la direzione delle comparse, l’allestimento delle scene e la supervisione durante le riprese e il montaggio.
Indice
Inquadramento, stipendio e piano di welfare
L’ingresso negli studi della Tv di Stato avviene mediante contratto di apprendistato in presenza.
La proposta contrattuale si è così strutturata:
- compenso fisso annuo lordo pari a 26.000 euro;
- pacchetto di welfare aziendale destinato all’acquisto di beni e servizi ricreativi o assistenziali;
- adesione facoltativa al fondo di previdenza complementare e alla cassa di assistenza sanitaria di categoria;
- vincolo di permanenza della durata di 5 anni presso il centro di produzione di prima assegnazione.
I requisiti d’accesso e le condizioni escludenti
I candidati interessati a partecipare al concorso devono soddisfare precise condizioni anagrafiche e didattiche entro il termine di presentazione delle domande:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni);
- diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale;
- titolo di guida automobilistica di categoria B in corso di validità;
- cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o di Paesi extra-UE con regolare permesso di soggiorno lavorativo.
Non possono accedere alla selezione quanti abbiano già maturato oltre 18 mesi di servizio nella medesima qualifica presso altre aziende, o abbiano contratti a tempo indeterminato attivi all’interno delle società del Gruppo Rai.
Come si svolgono le prove di selezione
L’iter di valutazione prevede una prima scrematura e successive verifiche sul campo:
- attribuzione di un punteggio iniziale in base ai titoli di studio e ai corsi di specializzazione svolti in ambito televisivo, cinematografico o di montaggio video;
- prova a risposta multipla incentrata su cultura generale, storia dei media, tecnologia delle riprese, linguaggio visivo, informatica e lingua inglese;
- colloquio individuale unito a una simulazione pratica all’interno di uno studio di regia per verificare la tenuta operativa, l’analisi delle scalette e la conoscenza dei flussi di produzione.
Al termine delle prove verrà stilata la graduatoria finale, che rimarrà valida per un periodo di 36 mesi.
Piattaforma e data limite per la candidatura
L’invio della propria istanza avviene unicamente per via telematica tramite il portale delle selezioni aziendali. La procedura si completa registrandosi nella sezione specifica di Rai lavora con noi.
Il modulo digitale di invio e i relativi allegati richiesti, tra cui curriculum con foto, attestato del diploma con voto e scansione della patente B, vanno caricati tassativamente entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2026.
Le altre offerte nel mercato del lavoro
Le opportunità nel settore radiotelevisivo si affiancano ad altre selezioni aperte nel comparto finanziario, commerciale e industriale. Tra le ricerche attive si segnalano le posizioni a tempo indeterminato di UniCredit per lo staff della sede di Milano, i percorsi di inserimento coordinati da Leroy Merlin o le selezioni avviate da Trenitalia.