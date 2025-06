La compagnia ferroviaria Trenord è alla ricerca di profili manageriali e nuovi macchinisti per ampliare il personale impiegato nelle oltre 2.300 corse giornaliere in Lombardia

Fonte: ANSA Un convoglio di Trenord

Nuove posizioni aperte da Trenord: la compagnia ferroviaria cerca macchinisti da impiegare per le oltre 2.300 corse giornaliere tra la Lombardia e sette province delle regioni limitrofe. La campagna di assunzioni parte da oggi e prevede per i candidati selezionati una formazione di 13 mesi tra corsi e addestramento.

La società ha pubblicato sul proprio sito anche offerte di lavoro per figure manageriali di Responsabile B2B e Senior Industrial Controller.

La campagna di reclutamento di macchinisti

La compagnia, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs), ha dato il via alla campagna di reclutamento per espandere il proprio organico di macchinisti, una figura centrale per la circolazione dei convogli che lavora in stretta collaborazione con capotreno e sala operativa.

I dipendenti responsabile della conduzione dei treni opereranno su tutta la rete ferroviaria lombarda, sulla tratta del Malpensa Express, oltre che sulle sette province limitrofe in cui è presente Trenord, Alessandria, Novara, Parma, Piacenza, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Verona.

Per poter partecipare al processo di selezione, chi è interessato potrà inviare la propria candidatura tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Trenord, entro le 15.00 del 25 giugno.

I requisiti

Le candidature sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

diploma quinquennale di scuola superiore;

patente di guida di tipo B;

conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o livello certificato B1

forte senso di responsabilità;

capacità di lavorare in squadra;

forte tenuta emotiva;

flessibilità;

capacità di risoluzione dei problemi.

Rappresentato requisiti preferenziali, inoltre, aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore tecnico e la residenza in Lombardia o regioni limitrofe.

Per coloro che superano la fase di selezione è prevista una visita medica di idoneità alla mansione e la partecipazione a corsi di formazione in presenza tenuti da Trenord nelle sedi in Lombardia, pianificati in base alle esigenze di inserimento.

Il corso prevede, esclusivamente tramite l’attivazione di uno stage extra-curriculare, passaggi di valutazione e verifica vincolanti per l’ammissione finale e sarà diviso in tre fasi della durata complessiva di circa 13 mesi:

Conseguimento della Licenza Europea (durata di circa 1 mese) + esami teorici

Corso Certificato Complementare A4/B1 (durata circa 7 mesi)

Addestramento e tirocinio alla condotta (durata circa 5 mesi)

Le offerte per le figure manageriali

Tra le offerte di lavoro della campagna di assunzioni, Trenord ha aperto posizioni anche per figure manageriali.

In particolare la compagnia cerca profili per il ruolo di Responsabile B2B, per i quali è richiesta la laurea, un’esperienza di almeno 5 anni, ottima conoscenza di strumenti di Crm, con preferenza sulla familiarità con flussi XML e API.

Cercati anche Senior industrial controller, ruolo che prevede analisi e pianificazione delle performance operative dei mezzi ferroviari, all’interno Direzione Parco Rotabili e Manutenzione. Richiesta la laurea in economia o in ingegneria gestionale e un’esperienza minima di 5 anni in contesti industriali complessi e conoscenza di SAP e software di Business Intelligence.