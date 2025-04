Poste Italiane ha pubblicato sul sito ufficiale un nuova campagna per reclutare portalettere in tutta Italia e operatori di sportello a Bolzano. Requisiti e come partecipare

Fonte: iStock Poste offre lavoro e cerca portalettere e operatori negli uffici.

Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di selezione per l’inserimento di portalettere su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato e la scadenza per presentare la candidatura è fissata al 17 aprile 2025. C’è dunque ancora poco tempo per inviare la domanda.

Requisiti per la candidatura

Per partecipare alla selezione è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100;

diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110

Un ulteriore requisito fondamentale è il possesso della patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche o esperienze pregresse nel settore.

Tipologia contrattuale e sedi di lavoro

Il contratto proposto è a tempo determinato, definito in base alle necessità aziendali sia per quanto riguarda il numero di assunzioni sia per la durata dell’impiego.

Le assunzioni interesseranno diverse sedi in tutta Italia, questo l’elenco completo:

L’Aquila;

Chieti;

Pescara;

Teramo;

Rieti;

Roma;

Frosinone;

Latina;

Viterbo;

Campobasso;

Isernia;

Cagliari;

Sassari;

Oristano;

Nuoro;

Sud Sardegna;

Bologna;

Modena;

Ferrara;

Forlì-Cesena;

Ravenna;

Rimini;

Parma;

Piacenza;

Reggio nell’Emilia;

Ancona;

Ascoli Piceno;

Macerata;

Fermo;

Pesaro-Urbino;

Arezzo;

Firenze;

Livorno;

Grosseto;

Lucca;

Massa-Carrara;

Pistoia;

Pisa;

Prato;

Siena;

Bergamo;

Brescia;

Como;

Cremona;

Lecco;

Lodi;

Milano;

Monza della Brianza;

Mantova;

Pavia;

Sondrio;

Varese;

Aosta;

Asti;

Cuneo;

Novara;

Torino;

Biella;

Alessandria;

Verbano-Cusio-Ossola;

Vercelli;

Genova;

La Spezia;

Imperia;

Savona;

Bolzano;

Belluno;

Gorizia;

Padova;

Rovigo;

Pordenone;

Udine;

Treviso;

Trento;

Trieste;

Venezia;

Verona;

Vicenza.

L’assegnazione della sede avverrà in base alle esigenze operative dell’azienda. Ogni candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza, ma l’effettiva destinazione dipenderà dai fabbisogni del momento.

Iter di selezione

I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email da noreply@giuntipsy.com con le istruzioni per sostenere un test di selezione. L’email conterrà anche il link al test attitudinale e tutte le informazioni utili per la compilazione.

Chi supererà il test sarà contattato successivamente da Poste Italiane per le fasi finali della selezione. Queste includono una prova di guida su un motomezzo 125cc a pieno carico e un colloquio. Il superamento della prova di guida è indispensabile per l’assunzione.

Documentazione necessaria per la prima convocazione

Al momento della prima convocazione, sarà necessario presentare la documentazione che attesti il possesso del titolo di studio dichiarato in fase di candidatura.

Le candidature devono essere inviate entro il 17 aprile 2025 tramite il portale ufficiale di Poste Italiane.

Operatore di sportello nella provincia di Bolzano

Poste Italiane è anche alla ricerca di un operatore di sportello per una delle sedi presenti in provincia di Bolzano. L’offerta prevede un contratto di assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro full time. Questi i requisiti minimi richiesti:

diploma di scuola media superiore quinquennale

patentino di bilinguismo (livello minimo richiesto B1)

Per partecipare alla selezione bisogna presentare la seguente documentazione:

copia del patentino di bilinguismo

copia dell’attestato di appartenenza linguistica

Chi verrà selezionato parteciperà ad percorso di formazione con affiancamenti sul campo, corsi tecnici e specialistici, e sviluppo delle competenze legate ai prodotti e servizi di Poste Italiane.