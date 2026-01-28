Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Minds Without Borders è il nome del progetto formativo per i laureati di Caserta

L’accesso a opportunità di studio e lavoro internazionali resta spesso condizionato dal contesto economico e territoriale di partenza. In questo scenario si inserisce il progetto Minds Without Borders, che punta a ridurre le disuguaglianze offrendo a giovani laureati del Mezzogiorno un’esperienza formativa e professionale tra Stati Uniti e Italia.

L’iniziativa prevede tirocini retribuiti e percorsi di accompagnamento al lavoro, con l’obiettivo di rafforzare competenze spendibili sul mercato occupazionale e favorire una maggiore mobilità sociale.

Il progetto, i tirocini e il contesto formativo

Minds Without Borders è un progetto promosso da Asips, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta, in collaborazione con Confindustria Caserta. L’iniziativa mette a disposizione 13 tirocini formativi destinati a giovani laureati, con l’obiettivo di favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza internazionale e un successivo percorso in Italia.

Il programma si rivolge a laureati under 30 residenti o domiciliati nella provincia di Caserta e si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno all’occupabilità giovanile e alla valorizzazione dei talenti del Sud, attraverso strumenti che favoriscono l’accesso a contesti lavorativi qualificati, spesso difficilmente raggiungibili senza adeguate risorse economiche.

Compensi e requisiti di accesso

Uno degli elementi centrali del progetto è rappresentato dal sostegno economico previsto per i partecipanti selezionati. Per il periodo di tirocinio negli Stati Uniti è riconosciuta una borsa di studio pari a 4.000 euro lordi al mese, per una durata massima di tre mesi, per un importo complessivo di 12.000 euro lordi. Garantire un compenso significativo non significa solo allinearsi alla nuova normativa europea sui tirocini, ma rendere l’esperienza accessibile anche a chi proviene da contesti meno favoriti.

I tirocini sono rivolti a 13 giovani laureati in possesso di specifici requisiti. Possono presentare domanda i candidati che non abbiano compiuto 30 anni di età e che siano residenti o domiciliati nella provincia di Caserta. È richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale, conseguita in una delle discipline ammesse dal bando, tra cui area economica, giuridica, ingegneristica, informatica, statistica, comunicazione, scienze politiche, sociologia, psicologia del lavoro e lingue.

Tra i requisiti figurano inoltre una buona conoscenza della lingua inglese, competenze informatiche di base, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali. I candidati devono inoltre possedere i requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione Esta, indispensabile per l’ingresso negli Stati Uniti.

La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli, del percorso formativo e professionale e attraverso un colloquio motivazionale e attitudinale.

Struttura del percorso formativo

Il progetto Minds Without Borders si articola in tre fasi principali.

La prima fase consiste in un percorso di formazione pre-tirocinio, della durata di circa due settimane, finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche, delle soft skills e alla preparazione all’esperienza internazionale.

Segue il tirocinio negli Stati Uniti, che si svolge presso aziende ospitanti e ha una durata massima di tre mesi. Questa fase consente ai partecipanti di confrontarsi con contesti lavorativi internazionali e di acquisire competenze professionali e organizzative avanzate.

Al rientro dall’esperienza all’estero è previsto uno stage in Italia, della durata di tre mesi, presso imprese del territorio casertano. Questa fase è finalizzata al trasferimento delle competenze acquisite e al rafforzamento del legame tra formazione, lavoro e sviluppo locale.

Domande e scadenza

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12:00 del 6 febbraio 2026, esclusivamente tramite invio della domanda via Pec, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nella documentazione pubblicata dagli enti promotori.