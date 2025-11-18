Olimpiadi Milano-Cortina 2026, nuove offerte di lavoro per 1.000 persone

Sono oltre mille le figure professionali ricercate da inserire nell’ambito dei Giochi nei territori di Cortina d’Ampezzo, Bormio, Valtellina, Val di Fiemme, Milano, Verona e Venezia

Proseguono le ricerche di figure professionali da inserire nei territori direttamente coinvolti nei grandi eventi sportivi del 2026: Cortina d’Ampezzo, Bormio, Valtellina, Val di Fiemme, Milano, Verona e Venezia.

Adecco accelera sul fronte delle assunzioni e seleziona oltre 1.000 figure professionali per i settori della logistica, trasporti privati e di linea, accoglienza e ristorazione. Un’occasione unica per vivere e lavorare nei territori simbolo dello sport nel 2026.

I profili richiesti

Le oltre mille posizioni aperte offerte da Adesso riguardano quattro macro-settori chiave per la gestione e l’organizzazione degli eventi.

Logistica e aeroporti: si cercano addetti all’allestimento degli spazi logistici, alla movimentazione dei bagagli e alla gestione delle aree parcheggio. Tra i requisiti richiesti:

flessibilità e capacità di lavorare in squadra

precisione nel maneggiare attrezzature sportive

attenzione alle norme di sicurezza

disponibilità al lavoro su turni

eventuale possesso dell’abilitazione alla guida di carrelli elevatori.

Accoglienza: si cercano figure dedicate al contatto con il pubblico, con competenze in

capacità relazionali e comunicative

orientamento al cliente

flessibilità oraria.

Ristorazione e hotellerie: per chi punta al settore hospitality, Adecco richiede:

esperienza minima pregressa

conoscenza delle norme HACCP

competenze tecniche di base

adattabilità e disponibilità ai turni

Trasporti privati e di linea: le selezioni riguardano autisti e figure operative nei sistemi di mobilità. Sono necessari:

patente in corso di validità

esperienza nel settore

serietà, puntualità e professionalità

disponibilità a turnazioni.

Chi può entrare in squadra: i requisiti per candidarsi

Ecco cosa serve per iniziare questa avventura professionale:

disponibilità tra settembre 2025 e marzo 2026

serietà, flessibilità, orientamento al cliente

esperienza pregressa (preferenziale ma non obbligatoria).

Dietro le quinte dei Giochi: vantaggi e opportunità

Entrare nel cuore dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi del 2026 significa accedere a un contesto professionale ricco di stimoli e responsabilità che unisce formazione, crescita e un’esperienza di forte valore curriculare.

Il contratto offerto è di somministrazione a tempo determinato, sono previsti percorsi mirati e una formazione professionale dedicata per per preparare i candidati alle attività operative richieste nei vari ruoli. Nelle sedi di Cortina, Livigno, Val di Fiemme e Bormio sono inoltre previste soluzioni abitative per agevolare la permanenza durante l’incarico.

Un volano per l’occupazione nei territori olimpici

La ricerca di personale rappresenta una leva occupazionale importante per tutte le zone coinvolte nei grandi eventi del 2026. Le opportunità riguardano sia profili esperti sia persone alla ricerca di un’occupazione temporanea ma qualificante, con la possibilità di entrare in contatto con contesti internazionali e di alto livello organizzativo.

Come candidarsi

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte, sui requisiti e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito Adecco, alla pagina dedicata alle opportunità professionali nel mondo dello sport.