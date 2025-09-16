Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

Mille posizioni aperte per lavorare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’inaugurazione dei prossimi Giochi invernali in Italia è all’orizzonte, dal 6 al 26 febbraio e dal 6 al 26 marzo per quanto riguarda le Paralimpiadi, ma sono ancora molte le opportunità di lavoro offerte dall’organizzazione per le mansioni più disparate.

Mentre si è aperta la sesta sessione della Commissione di coordinamento del comitato olimpico internazionale, per tracciare lo stato dell’arte delle infrastrutture e gli avanzamenti sulla manifestazione, è stata resa nota la data del recruiting day, una giornata dedicata interamente alle assunzioni del personale necessario a mettere in scena l’appuntamento sportivo di portata globale.

Il recruiting day per i Giochi di Milano-Cortina

La multinazionale olandese Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi invernali, ha programmato per il 22 settembre il giorno per il reclutamento di mille lavoratori che avranno l’opportunità di collaborare con la Fondazione Milano-Cortina 2026 all’organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

La società ha messo nella bacheca del proprio portale un annuncio per profili specializzati in tantissimi settori: eventi, accoglienza, hospitality & food, facilities, organizzazione trasporti e logistica, media, junior hr, ICT e tanti altri.

La ricerca riguarderà circa 400 persone per l’area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona.

Le selezioni avranno luogo nella sede del Comitato organizzatore, in via della Boscaiola 26 a Milano, dalle 14 alle 18.

I responsabili della giornata di reclutamento hanno specificato come non sia necessario prenotare un appuntamento per il colloquio, ma basta presentarsi all’incontro, aperto tutti coloro che sono interessati a all’opportunità di lavorare e contribuire al successo di un evento sportivo di livello internazionale.

Requisiti e condizioni

Per candidarsi sono richiesti come requisiti di base il diploma di scuola secondaria o certificato Its, oltre a:

conoscenza lingua inglese;

precedente esperienza nella mansione, preferibile ma non necessaria;

voglia di mettersi in gioco;

buone doti comunicative e relazionali;

interesse per il settore e la mansione.

Le assunzioni per le Olimpiadi

La nuova tornata di reclutamenti rientra nelle 4.500 assunzioni programmate per Milano-Cortina 2026, tra le 1.500 persone da inserire nella Fondazione Milano Cortina 2026 a febbraio e marzo 2026 e le altre 3mila persone verranno invece occupate nelle diverse aziende dell’indotto. In particolare, Randstad si sta occupando di ingaggiare 2.600 profili nel Milanese, 1.000 tra Cortina e Anterselva, 460 per la Val di Fiemme e quasi 500 per la Valtellina.

Già a fine maggio era stato organizzato un Recruiting day nelle 270 sedi di Randstad, per le posizioni più svariate da inserire nelle decine di società che lavorano alla realizzazione dei Giochi invernali: da hostess, a camerieri, cuochi, personale di sala, da tecnici manutentori a montatori, da addetti pulizie a operatori logistici, cassieri e addetti sicurezza, dai bus assistant agli operatori di contact center e tanti altri.