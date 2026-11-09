Come ogni anno ormai, il parco divertimenti MagicLand di Valmontone inizia la sua campagna di reclutamento speciale per il periodo natalizio.
Sono aperte le candidature per varie figure professionali da integrare all’interno dell’organico standard. Per le festività si cercano più figure artistiche, operatori per la coordinazione e la gestione di servizi di manutenzione, ristorazione, accoglienza e vendita.
Indice
Quali sono i profili ricercati
Le posizioni aperte interessano diverse aree dell’organico aziendale con compiti operativi e gestionali specifici:
- addetti all’accoglienza inseriti nell’area spettacoli ed animazione, per dare il benvenuto ai visitatori e i bambini, trasmettendo l’atmosfera delle feste con empatia ed autenticità;
- addetti alla ristorazione ed alla caffetteria, impiegati nel servizio ai banchi freschi, preparazione delle pietanze, gestione delle attrezzature da bar e rispetto delle normative sull’igiene degli alimenti;
- operatori di accoglienza, addetti alle attrazioni e personale per i punti vendita;
- manutentori elettrici esperti e senza esperienza;
- assistente al contabile amministrativo, che si dedicherà alla gestione della fatturazione attiva e passiva, registrazione della prima nota e riconciliazioni bancarie;
- grafico aziendale di livello avanzato da inserire nel team di promozione per curare l’identità visiva e la comunicazione dei parchi MagicLand, MagicSplash ed Acquaworld a Concorezzo.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per la candidatura al ruolo di figurante natalizio sono stabiliti i seguenti criteri d’accesso:
- età indicativa compresa tra 50 ed 80 anni, altezza preferibile tra 175 e 190 centimetri, corporatura robusta, capelli bianchi lunghi, barba vera bianca e folta e assenza di carichi pendenti;
- possesso di un mezzo di trasporto proprio, indicato come requisito indispensabile per il raggiungimento della struttura in base ai turni di lavoro;
- disponibilità al lavoro articolato su turni, compresi i fine settimana, i giorni festivi ed i turni serali.
Per quanto riguarda gli operatori da inserire nelle strutture ricettive della ristorazione si richiede esperienza pregressa nel settore di riferimento, diploma di scuola secondaria, qualifica alberghiera ed attestato di formazione sull’igiene degli alimenti per i ruoli della ristorazione e caffetteria.
I manutentori elettricisti dovranno possedere una qualifica professionale. Per concludere, sia l’assistente contabile che il grafico dovranno aver conseguito un’idonea preparazione universitaria.
Trattamento economico, contratti e sedi
Di seguito si riporta la sintesi del quadro contrattuale e retributivo applicato alle selezioni:
|Ruolo ricercato
|Tipologia di contratto proposta
|Trattamento economico indicativo
|Figurante natalizio ed addetti parco
|Contratto stagionale o a collaborazione
|Compenso commisurato alla mansione ed alle ore svolte
|Manutentori elettrici esperti (4° livello)
|Tempo determinato di 6 mesi orientato alla stabilizzazione (Ccnl Turismo)
|A partire da 23.500 euro lordi all’anno
|Manutentori elettrici assistenti (5° livello)
|Tempo determinato di 6 mesi orientato alla stabilizzazione (Ccnl Turismo)
|A partire da 22.000 euro lordi all’anno
|Contabile ed esperto di grafica
|Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato
|Retribuzione definita in base all’esperienza professionale
Come inoltrare la candidatura online
Gli interessati possono trasmettere la propria richiesta dal portale del parco divertimenti MagicLand, nella sezione Lavora con noi. Una volta individuato il profilo per cui si intende dimostrare il proprio interesse, bisogna compilare il modulo con i dati personali e caricare tutta la documentazione richiesta.
Per la candidatura al ruolo di figurante natalizio è necessario allegare una fotografia a figura intera e l’autodichiarazione relativa all’assenza di carichi pendenti.
Altri annunci per il periodo invernale e stagionale
Le opportunità d’impiego a MagicLand si affiancano ad altre iniziative di reclutamento aperte nel settore della ristorazione, dei servizi e dei trasporti. Si segnalano le selezioni promosse da Walt Disney World per il personale italiano da inserire nei ristoranti in Florida, le ricerche di personale curate da All’Antico Vinaio per i banchi vendita.