Chi da bambino non ha mai sognato di lavorare a Disney World. Ora questo piccolo desiderio può diventare realtà per alcuni. Patina Restaurant Group offre un’opportunità di lavoro negli Stati Uniti attraverso la rete europea per la mobilità lavorativa.
Si cercano in particolare 60 lavoratori provenienti dall’Italia da inserire all’interno delle strutture ristorative nel parco divertimenti a tema Disney di Orlando, in Florida. Le partenze sono previste a partire da marzo 2027 per contratti della durata di 12 mesi.
Indice
Pagamento e benefici contrattuali
L’offerta garantisce completa assistenza ai candidati per tutta la durata del periodo lavorativo. Di seguito riportiamo la retribuzione oraria, i bonus di produzione e gli altri benefit previsti nel contratto d’assunzione:
- una retribuzione oraria di 17 dollari per le mansioni di cassa e accoglienza;
- un compenso orario di 11,98 dollari, cui si aggiungono le mance per il servizio ai tavoli e la gestione della sala;
- biglietto aereo di andata e ritorno a carico dell’azienda;
- alloggio fornito e organizzato dal gruppo aziendale;
- assicurazione medica integrativa per la durata dell’incarico.
Quali sono le mansioni operative
I candidati scelti parteciperanno a un programma di rotazione dei ruoli, pensato per consentire l’acquisizione di competenze trasversali nel settore della ristorazione e dell’accoglienza:
- una prima fase iniziale dedicata alle mansioni di cassa, vendita diretta e accoglienza dei visitatori;
- un momento successivo dedicato alla gestione dei tavoli, supporto al servizio e assistenza al cliente in sala;
- servizio di ristorazione tradizionale ed esecuzione delle procedure di sala nei locali del padiglione.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per presentare la propria candidatura presso il parco in Florida occorre soddisfare i seguenti criteri:
- disponibilità a trasferirsi e risiedere negli Stati Uniti per un periodo continuo di 12 mesi;
- conoscenza della lingua inglese a livello colloquiale o intermedio superiore (almeno livello B2);
- esperienza lavorativa maturata di almeno un anno nel settore della ristorazione, del commercio o dei servizi;
- attitudine al lavoro di squadra, motivazione, flessibilità e cura per l’accoglienza dell’utente.
Come presentare la domanda e fasi di selezione
Gli interessati possono trasmettere la propria candidatura entro e non oltre il 28 febbraio 2027 inviando un messaggio di posta elettronica corredato da Curriculum Vitae e lettera di presentazione in lingua inglese all’indirizzo claire@internationalservices.fr e, in copia conoscenza, all’indirizzo eures@afolmet.it.
Parallelamente occorre effettuare la registrazione dei propri dati sul modulo digitale predisposto dagli organizzatori.
L’iter di selezione prevede primi colloqui a distanza in lingua inglese. I candidati che superano il primo passaggio saranno invitati a un incontro informativo a Milano con colloquio conclusivo in presenza con i responsabili della selezione.
Altri annunci di lavoro in Italia e all’estero
Le selezioni per il parco americano si affiancano ad altre iniziative d’inserimento professionale attive per diversi profili professionali. Si segnalano i reclutamenti promossi da Bending Spoons, che cerca neolaureati senza esperienza da formare, e da Ferrero, che ha bisogno di integrare manutentori nella sede di Alba.