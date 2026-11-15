Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Loacker assume addetti al confezionamento.

“Che bella novità, Loacker che bontà!” recitava la pubblicità di una delle aziende dolciarie più famose per i suoi wafer. In vista del periodo delle festività natalizie, l’azienda ha aperto una campagna d’ingaggio per l’assunzione di addetti al confezionamento dei prodotti nel ruolo operativo di Capo Macchina.

L’inserimento è aperto anche a candidati senza esperienza specifica nel settore alimentare o provenienti da altri percorsi professionali.

Quali sono le mansioni del Capo Macchina

La figura del Capo Macchina si occupa di:

condurre e monitorare costantemente i macchinari dedicati al confezionamento dei wafer;

controllare sistematicamente la qualità del prodotto finito e l’integrità degli imballaggi;

intervenire tempestivamente in caso di anomalie di funzionamento o scostamenti dai parametri tecnici;

mantenere l’ordine e la pulizia nell’area di lavoro assegnata;

coordinarsi con le squadre dei tecnici meccanici ed elettricisti in presenza di guasti tecnici.

Quali sono i requisiti richiesti

Le selezioni sono aperte a candidati in possesso dei seguenti requisiti operativi e personali:

interesse e passione per il lavoro con impianti e macchinari industriali;

curiosità per i processi tecnici, buona manualità, precisione ed affidabilità;

conoscenza adeguata della lingua italiana oppure della lingua tedesca;

disponibilità al lavoro articolato su turno notturno fisso dal lunedì al giovedì oppure su turni alternati nella fascia mattutina e pomeridiana.

Contratto di lavoro, stipendio e benefici aziendali

L’inquadramento prevede un contratto di lavoro con retribuzione che può oscillare tra 29.000 e 33.600 euro distribuiti su 14 mensilità, in base alle competenze pregresse e ai turni assegnati. Dunque lo stipendio mensile netto sarà di un valore compreso tra i 1.650 e i 1.830 euro netti. Non sono calcolate le maggiorazioni spettanti per eventuali turni notturni e l’indennità per la conduzione degli impianti.

Da contratto, gli assunti avranno diritto a 7 settimane di ferie annuali e 40 minuti di pausa retribuita per turno. Inoltre, tra i benefici aziendali, c’è la possibilità di usufruire della mensa, del trasporto navetta e di uno sconto del 30% sui prodotti Loacker.

Come candidarsi e sede di lavoro

La sede di lavoro per le posizioni aperte è situata ad Auna di Sotto (Unterinn), in provincia di Bolzano. Per raggiungere lo stabilimento l’azienda mette a disposizione un servizio di trasporto dedicato per la zona della Bassa Atesina, Bolzano, il Renon ed i comuni limitrofi.

Gli aspiranti candidati possono inviare la propria domanda dal portale ufficiale Loacker. Si prevede un percorso formativo di affiancamento per i nuovi assunti.

Altri annunci per il settore industriale e commerciale

Oltre alla campagna di reclutamento di Loacker si segnalano le assunzioni stagionali avviate da MagicLand per il periodo natalizio e le opportunità di carriera promosse da Deloitte per giovani laureati su tutto il territorio nazionale.