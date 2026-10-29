Nuova ricerca di personale ad Alba da parte di Ferrero, che punta a rafforzare la squadra tecnica del suo storico polo produttivo. L’azienda ricerca manutentori meccanici ed elettronici destinati a garantire l’efficienza di oltre 95 linee di produzione e circa 19.600 macchinari ad alta tecnologia.
I profili selezionati si occuperanno della gestione, della diagnostica e della risoluzione dei guasti sui sistemi automatici di fabbrica, lavorando a stretto contatto con soluzioni di automazione industriale e logiche di produzione snella.
Indice
Retribuzione e inquadramento
I candidati idonei saranno inseriti con inquadramento al terzo livello Ccnl dell’Industria Alimentare. Il quadro retributivo prevede:
- una Retribuzione Annua Lorda base minima garantita pari a 30.580,62 euro;
- una definizione del trattamento economico complessivo commisurata all’esperienza effettiva, alle qualifiche e alle competenze del profilo selezionato;
- la ripartizione della retribuzione secondo le mensilità previste dal contratto collettivo di categoria.
Quali sono le mansioni operative
L’attività di manutenzione copre l’intero ciclo produttivo, dalle fasi di preparazione delle materie prime fino al confezionamento finale dei prodotti aziendali. Nello specifico, gli interventi riguarderanno:
- diagnosi e riparazione di guasti su pompe per fluidi alimentari e celle automatiche;
- manutenzione di magazzini automatizzati, isole con bracci robotizzati e macchine confezionatrici complesse;
- esecuzione di controlli periodici programmati per prevenire le interruzioni di produzione;
- applicazione delle procedure di diagnostica avanzata e dei principi dell’industria digitale.
Quali sono i requisiti del candidato ideale
Le selezioni si rivolgono a candidati con formazione tecnica e spiccata attitudine alla risoluzione dei problemi. Per presentare la candidatura occorre possedere:
- Diploma di Maturità o Qualifica professionale a indirizzo meccanico, meccatronico o elettronico;
- comprovata capacità di analisi dei guasti e diagnostica su impianti industriali complessi;
- proattività, inclinazione al lavoro di squadra e propensione all’aggiornamento tecnico continuo;
- disponibilità lavorativa articolata su tre turni e nei fine settimana.
Come presentare la candidatura online
Per accedere alla selezione è necessario inviare la propria candidatura tramite la piattaforma ufficiale del gruppo, consultando la sezione Carriere.
Una volta individuato l’annuncio relativo alla sede di Alba per manutentori tecnici, sarà possibile registrare il proprio profilo e caricare il proprio Curriculum Vitae aggiornato sulla piattaforma.
Altri annunci di lavoro attivi
Le assunzioni in Ferrero si affiancano ad altre opportunità di impiego attive nel comparto produttivo e commerciale in Italia. Si segnalano i reclutamenti curati da Fincantieri per addetti tecnici e di cantiere, le selezioni di Esselunga per addetti ai reparti freschi e le offerte di lavoro promosse da Trenitalia per figure operative su tutto il territorio nazionale.