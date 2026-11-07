All'Antico Vinaio assume in tutta Italia e lancia un piano da 20 nuove aperture. Posti per addetti banco, cucina e responsabili di negozio.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock All'Antico Vinaio assume personale da inserire in 20 nuovi negozi

Da Firenze a tutto il mondo, il marchio All’Antico Vinaio ha esportato la sua gustosa schiacciata imbottita fino in America. Oggi, però, parliamo di un’ulteriore espansione sul territorio italiano. Infatti, si prevede l’apertura di ulteriori 20 punti vendita. Motivo per cui si rende necessario reclutare personale.

Il primo appuntamento dell’iniziativa è fissato per l’11 novembre 2026 a Curno, in provincia di Bergamo, a cui si affiancheranno le selezioni per il potenziamento degli organici nei locali già operativi in diverse regioni italiane.

Quali sono i profili ricercati

Le ricerche di personale interessano sia le figure operative a contatto con la clientela sia i ruoli di coordinamento e gestione aziendale:

addetti al banco e alla preparazione delle pietanze;

addetti alla sala per l’accoglienza e al servizio ai clienti;

operatori di cucina ed aiuto cuochi dedicati alla lavorazione delle materie prime e al rifornimento degli ingredienti;

responsabili di negozio e assistenti di filiale per il coordinamento delle attività operative, la guida del personale e il controllo del fatturato.

Per alcune figure professionali è previsto l’inserimento attraverso tirocinio formativo, con il fine di avviare giovani senza esperienza lavorativa nel mondo della ristorazione veloce.

Trattamento economico e benefit aziendali

L’azienda mette a disposizione diverse tipologie contrattuali, a tempo pieno o parziale, con tutele dedicate all’inserimento delle categorie protette.

L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle mansioni e all’esperienza maturata nel settore. Tuttavia, All’Antico Vinaio garantisce percorsi di crescita interna, con progressivi passaggi da mansioni esecutive a ruoli di responsabilità gestionale, inoltre, l’azienda prevede anche misure straordinarie di benessere aziendale.

Dove avvengono le aperture

I posti di lavoro attualmente disponibili sono articolati secondo il seguente quadro territoriale:

Sede di lavoro Profili ricercati Tipologia di orario ed inquadramento Curno (Bergamo) Addetti al banco, operativi di cucina Tempo pieno e tempo parziale (nuova apertura) Milano ed Arese Addetti al banco, aiuto cuochi, responsabili di negozio, assistenti gestionali, tirocini Tempo pieno, tempo parziale e tirocinio Firenze Camerieri di sala, cuochi di cucina Tempo pieno Roma Addetti al banco, aiuto cuochi, tirocini formativi Tempo parziale e tirocinio Bologna e Parma Assistenti gestionali, tirocinanti addetti al banco Tempo pieno e tirocinio Verona e Venezia Addetti al banco, assistenti gestionali, turnisti di fine settimana Tempo parziale e formula weekend Pisa e Brescia Responsabili di negozio Tempo pieno (ricerca urgente) Palermo e Catania Addetti al banco, commis di sala, assistenti di negozio, tirocini Tempo parziale e tirocinio

Come presentare la candidatura online

Gli interessati possono consultare i dettagli di ciascuna offerta ed inoltrare la propria richiesta tramite la piattaforma ufficiale, accedendo alla sezione Lavora con noi. Dal portale è sufficiente selezionare la sede d’interesse, compilare il modulo digitale e inoltrare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.

Le candidature inviate verranno prese in esame anche per eventuali successive prossime aperture.

Altri annunci di lavoro attivi

Non è solo All’Antico Vinaio a cercare personale, sia formato che alla prima esperienza, da inserire all’interno dei propri negozi. Si segnalano le selezioni promosse da Bending Spoons e TikTok. Inoltre, per chi vuole fare un’esperienza lavorativa fuori dall’Italia, c’è tempo per inviare la propria candidatura al Walt Disney World di Orlando.