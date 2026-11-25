Con l’arrivo delle festività tante famiglie si stanno portando avanti con i regali di Natale. In linea con l’aumento stagionale dei flussi di shopping, le grandi catene si preparano ad affrontarlo con un aumento di organico. È il caso del marchio di gioielleria Pandora, che ha aperto una nuova campagna di reclutamento.
Le selezioni avverranno per assumere personale in 32 negozi distribuiti su 12 regioni italiane, da Nord a Sud. La ricerca è aperta anche a candidati senza esperienza pregressa nel settore della vendita al dettaglio.
Indice
Profilo ricercato e mansioni
I selezionati svolgeranno il ruolo di addetti alle vendite, che comprende le seguenti attività operative:
- accoglienza dei clienti all’interno della boutique durante il periodo di maggiore affluenza per gli acquisti natalizi;
- ascolto delle esigenze del pubblico e orientamento nella scelta dei gioielli e delle idee regalo;
- creazione di un’esperienza d’acquisto positiva e cura della relazione con la clientela;
- collaborazione con la squadra del negozio nella gestione quotidiana degli spazi espositivi.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per essere ritenuti idonei alla candidatura non è richiesto un curriculum con esperienza specifica nel settore. L’azienda valuta principalmente le attitudini personali e relazionali:
- spiccata predisposizione al contatto con il pubblico;
- proattività, rapidità di apprendimento e capacità di individuare soluzioni efficaci;
- entusiasmo nel lavorare in un contesto giovane e dinamico;
- disponibilità al lavoro su turni articolati su 5 giorni settimanali dal lunedì alla domenica, compresi i fine settimana, per almeno un mese a partire da dicembre.
Dove sono i negozi che assumeranno per Natale
Le assunzioni interessano 32 punti vendita distribuiti lungo tutta la penisola, suddivisi nelle seguenti aree geografiche:
|Area geografica
|Regioni
|Città
|Nord Italia
|Lombardia
|Milano, Rozzano, Rescaldina, Arese, Como
|Piemonte
|Torino, Grugliasco, Cuneo
|Liguria
|Genova
|Emilia-Romagna
|Rimini, Forlì, Savignano sul Rubicone, Ferrara
|Centro Italia
|Toscana
|Campi Bisenzio
|Marche
|Ascoli Piceno
|Lazio
|Roma, Fiumicino, Valmontone
|Sud e Isole
|Campania
|Napoli, Marcianise, Pontecagnano
|Puglia
|Casamassima, Cavallino
|Molise
|Campobasso
|Basilicata
|Matera
|Sicilia
|Palermo, Trapani
Contratto di lavoro e trattamento economico
L’inserimento delle nuove risorse avverrà con contratto a tempo determinato della durata minima di un mese a partire da dicembre. Il quadro contrattuale ed economico prevede:
- inquadramento al quinto livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio;
- orario a tempo parziale di 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi;
- Retribuzione Annua Lorda riferita al tempo parziale pari a 11.720,38 euro su 14 mensilità, riproporzionata all’effettiva durata del contratto;
- stipendio mensile netto stimato tra 750 e 800 euro, al quale si aggiungono 100 euro lordi mensili di indennità mensa e la possibilità di svolgere ore di lavoro straordinario.
Come presentare la candidatura online
Gli aspiranti candidati possono consultare le posizioni aperte e inviare la propria domanda accedendo alla sezione carriere sul portale ufficiale Pandora Lavora con noi.
All’interno della piattaforma bisogna cercare l’annuncio relativo agli addetti alla vendita natalizi per il punto vendita di proprio interesse e completare la procedura telematica allegando il Curriculum Vitae aggiornato. L’azienda raccomanda di effettuare l’invio tramite computer per evitare possibili incompatibilità tecniche segnalate su alcune versioni precedenti di sistemi mobili.
Altri annunci per il periodo natalizio e nei negozi
Le assunzioni stagionali di Pandora si affiancano ad altre opportunità d’impiego, sia nel comparto retail che nel settore intrattenimento. Si segnalano le campagne di reclutamento avviate da Piazza Italia per far fronte alle 200 nuove aperture, le ricerche di personale promosse dal gruppo Tezenis e le assunzioni stagionali indette da MagicLand per le festività natalizie a Valmontone, in provincia di Roma.