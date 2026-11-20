Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La settimana lavorativa corta non è sperimentata solo da grandi multinazionali ma anche da Pmi

Nonostante molti Paesi occidentali stiano sperimentando e beneficiando della settimana lavorativa corta, in Italia si ha l’impressione che le aziende la vedano con sospetto.

Eppure, secondo un’indagine Inapp-Plus 2026, svolta su un campione di 45.000 individui tra i 18 e i 74 anni, sono già oltre 900.000 i dipendenti coinvolti in percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio.

Quali sono le imprese che sperimentano la settimana corta

Nel dettaglio, circa 400.000 lavoratori operano in imprese che hanno già avviato una sperimentazione e per il 15% di loro, pari a 60.000 individui, di cui il 16% uomini e il 14% donne, la misura è già realtà. Gli altri 500.000 attendono l’introduzione ufficiale nei prossimi mesi.

Il fenomeno non riguarda soltanto grandi multinazionali o i settori impiegatizi d’ufficio, ma mostra una diffusione capillare proprio nel secondario e nelle aziende di dimensioni contenute. Sono infatti le più diffuse in Italia.

La flessibilità oraria diventa una leva per alleggerire i turni più gravosi:

il settore privato traina la sperimentazione con 830.000 dipendenti coinvolti (pari al 5,1% del totale), contro i 104.000 del pubblico impiego (3,7%);

a livello settoriale guida l’industria con il 7,4% di diffusione, seguita da costruzioni e servizi, entrambi sopra il 5%;

sul piano dimensionale spiccano le piccole imprese, con una quota del 10,2% nelle aziende tra 15 e 19 addetti e dell’8,1% in quelle tra 20 e 49 dipendenti;

una quota rilevante riguarda chi svolge lavori disagiati, coinvolgendo il 10% di chi lavora di notte, nei festivi e fa straordinari e l’8% dei turnisti notturni fissi.

Chi chiede l’orario ridotto e perché lo stipendio resta intatto

Se da un lato il 73,5% dei lavoratori oggi esclusi non manifesta interesse per una modifica dei turni, dall’altro esiste un bacino potenziale di circa 4,5 milioni di dipendenti, che vorrebbe ridurre le ore lavorate a patto di mantenere invariata la busta paga. Solo lo 0,9% accetterebbe un taglio nella retribuzione.

L’esigenza di tutelare il salario emerge soprattutto tra i lavoratori con redditi netti mensili più bassi — ossia chi si colloca sotto i 23.000 euro di Ral annua, oltre che nella fascia centrale tra i 30 e i 49 anni, tra i giovani e nelle coppie.

Sul fronte professionale, a fronte di sperimentazioni aziendali oggi diffuse soprattutto nei comparti con contratti integrativi più strutturati e retribuzioni medie sopra i 32.000-35.000 euro lordi, la richiesta più alta arriva dai conduttori di impianti e operai di macchinari (38,1%) e dalle professioni qualificate del commercio e dei servizi (28,2%).

Quali sono gli effetti nelle aziende

Dopo la bocciatura alla Camera lo scorso marzo della proposta unitaria delle opposizioni per introdurre per legge le 32 ore settimanali, la riduzione d’orario si sta affermando tramite la contrattazione collettiva di secondo livello come strumento per attrarre personale e trattenere i talenti. Tra i lavoratori coinvolti nelle sperimentazioni il tasso di soddisfazione raggiunge il 95%, nove punti in più rispetto ai colleghi con orario tradizionale.

Secondo quanto rilevato dalle ricercatrici Francesca Bergamante e Valentina Menegatti coinvolte nell’indagine, la misura produce benefici misurabili anche sull’organizzazione interna:

l’84,5% degli intervistati ritiene che l’orario ridotto generi valore sia per il benessere individuale sia per l’efficienza aziendale grazie a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata;

l’82,9% segnala un aumento diretto del benessere lavorativo e l’82,5% riscontra una maggiore efficacia del lavoro per obiettivi;

l’81,5% registra un incremento della produttività aziendale, accompagnato per il 78,1% da una netta riduzione del tasso di assenteismo.

Come sottolineato dal presidente dell’Inapp Natale Forlani, l’impatto delle nuove tecnologie rende la riduzione dell’orario non tanto uno strumento automatico per creare nuova occupazione, quanto una leva strategica per migliorare l’efficienza delle imprese, soprattutto nei periodi di chiusura, e rendere sostenibili i carichi lavorativi.