Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Nel 2027 potrebbero aumentare i massimali economici del congedo straordinario della Legge 104, con un tetto complessivo stimato di 59.687 euro annui

Nel 2027 sono previsti aumenti dei massimali economici del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, l’agevolazione che consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con disabilità grave. L’adeguamento riguarda gli importi massimi dell’indennità economica e della contribuzione figurativa, rivalutati annualmente in base all’andamento dell’inflazione. Il limite complessivo potrebbe raggiungere 59.687,74 euro annui, mentre l’indennità massima salirebbe a 44.877,55 euro. Questi importi sono calcolati ipotizzando una rivalutazione del 3,2%. I massimali ufficiali per il 2027 dovranno essere confermati dall’Inps.

Legge 104, quanto aumenta il congedo straordinario nel 2027

Per il 2026, l’Inps ha stabilito un massimale complessivo di 57.836,96 euro, comprensivo dell’indennità economica e della contribuzione figurativa. Applicando un incremento del 3,2%, il tetto salirebbe di 1.850,78 euro, raggiungendo 59.687,74 euro. Il limite complessivo non corrisponde alla somma che viene versata al lavoratore, perché comprende anche la copertura contributiva per la pensione.

Il congedo straordinario è destinato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Per accedere al beneficio occorre rispettare l’ordine di priorità previsto dalla normativa e, nei casi richiesti, il requisito della convivenza. L’aumento dei massimali non determina automaticamente un assegno più alto per tutti i beneficiari. L’indennità viene calcolata sulla base delle componenti fisse e continuative dell’ultima retribuzione percepita prima del congedo.

Chi riceve già un importo inferiore ai vecchi limiti potrebbe quindi non registrare alcuna variazione. L’adeguamento interessa soprattutto i lavoratori la cui retribuzione supera i massimali attualmente riconosciuti.

Come potrebbero cambiare gli importi e il confronto con il 2026

Nella tabella viene mostrato il confronto tra i massimali del congedo straordinario della Legge 104 previsti per il 2026 e quelli stimati per il 2027. Gli importi aggiornati sono calcolati applicando una rivalutazione del 3,2% e attendono la conferma ufficiale dell’Inps:

Voce 2026 2027 (stima) Massimale complessivo annuo 57.836,96 € 59.687,74 € Indennità massima annua 43.486,00 € 44.877,55 € Indennità massima giornaliera 119,14 € 122,95 € Retribuzione figurativa settimanale massima 836,27 € 863,03 €

Quanto dura il congedo straordinario con la Legge 104

La rivalutazione degli importi non modifica la durata del beneficio. Il congedo straordinario resta fissato a un massimo di due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche utilizzabili in periodi separati. Durante l’assenza viene riconosciuta un’indennità economica e sono accreditati contributi figurativi utili ai fini pensionistici, entro i limiti previsti. La domanda deve essere presentata all’Inps, direttamente attraverso i servizi online oppure tramite un patronato.

Durante il congedo straordinario il lavoratore non matura ferie, tredicesima aggiuntiva e trattamento di fine rapporto (Tfr). Nel calcolo dell’indennità sono tuttavia già compresi i ratei della tredicesima e delle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, secondo i criteri precisati dall’Inps. Sono escluse dal calcolo le componenti variabili della retribuzione, come gli straordinari. La contribuzione figurativa continua invece a essere riconosciuta nei limiti stabiliti annualmente, consentendo di tutelare il periodo di assenza ai fini pensionistici.