Leroy Merlin apre un nuovo centro vendita e assume oltre 100 persone

Per chi è alla ricerca di una nuova occasione professionale e desidera unirsi alla squadra di Leroy Merlin Italia, l’azienda sta cercando oltre 100 persone da assumere nel nuovo punto vendita che aprirà nell’area di fronte al centro commerciale Il Centro di Arese, in provincia di Milano. Le figure professionali saranno collocate, a seconda delle proprie competenze, nei reparti di vendita e consulenza, nei servizi al cliente e nella logistica.

Tutti i nuovi assunti parteciperanno a un percorso di formazione strutturato, che prevede affiancamento sul campo con i responsabili di reparto, moduli di e-learning e attività di coaching, con l’obiettivo di sviluppare “competenze tecniche e relazionali”, si legge in una nota.

Leroy Merlin riorganizza la rete lombarda

Le oltre 100 figure ricercate andranno a lavorare nel nuovo punto vendita che aprirà nell’area di fronte al centro commerciale Il Centro di Arese, in provincia di Milano, con apertura prevista per aprile 2026. Il nuovo store sarà di circa 7.500 mq interni e 3.000 mq esterni.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di revisione dei negozi in Lombardia, che prevede anche la chiusura di alcuni punti vendita limitrofi entro la fine del 2025. Chiuderà definitivamente, in data 28 settembre, il negozio Leroy Merlin di Assago: i clienti potranno ritirare la merce ordinata online fino a tale data. A dicembre 2025 chiuderà anche il negozio di Agrate. Parallelamente, Leroy Merlin sta investendo nei negozi di Rozzano e Carugate, con interventi di ammodernamento per migliorare l’esperienza d’acquisto e la qualità del servizio.

La riorganizzazione della rete commerciale nel milanese – precisa l’azienda – avverrà senza riduzione dei livelli occupazionali garantiti dagli attuali contratti di lavoro valorizzando le competenze dei collaboratori già in forza.

Le posizioni aperte

Per il ruolo di Venditore/Venditrice Specialista , sono richiesti una laurea o diploma, un forte orientamento al risultato, esperienza pregressa nella vendita e assistenza diretta al cliente, preferibilmente in ambito porte, finestre, arredo bagno, rivestimenti e piastrelle, giardinaggio e arredo giardino, sistemi di riscaldamento, climatizzazione e fotovoltaico. Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali, proattività e forte spirito di iniziativa. Alla figura di venditore è dedicata una formazione specifica nei mesi precedenti l’apertura del negozio, e continuativa tramite affiancamento e coaching nonché attraverso la piattaforma online di Leroy Merlin. A questo si aggiungono percorsi di crescita personalizzati, programmi di formazione e mentorship, progetti trasversali e di sviluppo di competenze tecniche e relazionali.

sono richiesti una laurea o un diploma, una forte capacità di pianificazione e familiarità con applicativi Supply Chain ed esperienza pregressa in ambito logistico nel settore retail e GDO. Completano il profilo dinamicità, proattività e ottime capacità comunicative e relazionali. Per il ruolo di Addetto/a Servizi Cassa e Relazione Cliente, sono richiesti una laurea o un diploma, familiarità con i sistemi di cassa ed esperienza pregressa nel contatto con il pubblico, preferibilmente maturata nel settore del retail e GDO. Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali, orientamento al servizio, proattività ed empatia.

Formazione e training on the job

Una volta selezionate, le risorse parteciperanno a un percorso di formazione per acquisire le competenze necessarie alla vendita, alla gestione della supply chain e alla relazione con il cliente. Il percorso comprenderà training quotidiano on the job con il proprio manager di riferimento, affiancato da attività di e-learning focalizzate su temi e skills prioritarie per il proprio ruolo.

Orari e benefit

Tutti i profili lavoreranno su turni distribuiti nell’arco di cinque giorni settimanali, inclusi i fine settimana, dal lunedì alla domenica. Potranno usufruire dei benefit, come premi e partecipazione ai risultati aziendali, accedendo anche a percorsi di formazione continua finalizzati alla crescita professionale e all’avanzamento di carriera. Inoltre, avranno diritto a scontistiche e convenzioni dedicate.

Come candidarsi

Le persone interessate possono candidarsi attraverso il sito lavoro.leroymerlin.it, selezionando l’area “Arese”.

In particolare, per il ruolo di venditore/venditrice Specialisti/a, i candidati interessati potranno partecipare a una sessione di colloqui dal vivo che si terranno presso Villa Litta a Lainate (MI) nelle date del 29 settembre e 18 novembre 2025: un’opportunità unica per incontrare direttamente i recruiter Leroy Merlin Italia e illustrare il proprio percorso professionale in un contesto informale. Per prendere parte agli incontri è necessario inviare la candidatura online: i candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dal team di recruitment dedicato, che invierà loro il link per completare la registrazione alla giornata di live recruiting.