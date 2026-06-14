Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un'assistente di volo di Emirates

Questo mese di giugno si sta dimostrando ricco di selezioni e giornate di recruiting dedicate a profili senza esperienza. Tra gli appuntamenti più rilevanti figurano senza dubbio gli open day a Milano e Venezia previsti rispettivamente per il 18 giugno e per il 25 giugno, che rappresentano una buona occasione per chi desidera lavorare nel settore dell’aviazione come assistente di volo.

Cosa aspettarsi dagli open day

I recruiting day si strutturano come giornate di selezione in presenza, durante le quali gli addetti ai colloqui incontrano direttamente i candidati.

Durante l’evento vengono presentate le caratteristiche del ruolo, le condizioni contrattuali e il percorso formativo previsto. Non verranno prese solo in considerazione le competenze tecniche, ma anche le attitudini personali e comportamentali dei candidati.

In particolare, il processo può includere:

la presentazione iniziale del contesto lavorativo e delle attività previste;

la verifica dei requisiti minimi dei candidati;

lo svolgimento di attività di gruppo finalizzate a osservare capacità relazionali e di collaborazione;

colloqui individuali con i selezionatori per i profili ritenuti idonei.

L’open day rappresenta quindi una prima fase di screening, cui possono seguire ulteriori momenti selettivi.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Uno degli aspetti più rilevanti di questa selezione è la possibilità di accedere al lavoro senza esperienza pregressa come assistente di volo.

I candidati verranno valutati principalmente sulla base delle competenze trasversali, considerate fondamentali per lavorare in ambienti dinamici e internazionali.

I requisiti minimi richiesti includono:

avere almeno 21 anni di età;

aver conseguito il diploma di scuola superiore o un titolo equivalente;

avere una conoscenza fluente della lingua inglese;

essere dotati di buone capacità relazionali e comunicative;

essere disposti a lavorare su turni e in contesti internazionali;

avere idoneità fisica e i requisiti per eventuale trasferimento all’estero.

La selezione è quindi accessibile a un pubblico ampio, ma rimane altamente competitiva.

Come prepararsi alla selezione e dove si svolge

La partecipazione a un open day richiede una preparazione accurata, anche se non si tratta di un colloquio tradizionale. Il numero di candidati presenti è elevato e la prima impressione può fare la differenza.

Anzitutto, per poter partecipare ai colloqui, è necessario iscriversi alla piattaforma di Emirates. Dopo aver compilato la propria scheda anagrafica e la parte relativa ad eventuali esperienze professionali pregresse o a competenze trasversali, bisogna scegliere a quale open day candidarsi, per quale figura e in quale città.

Eventualmente arriverà una mail di conferma di accesso al colloquio fisico, al quale è consigliabile presentarsi con un curriculum aggiornato, ben strutturato e focalizzato sulle esperienze che dimostrano capacità di gestione del cliente e lavoro in ambienti dinamici.

Tra gli aspetti più importanti da curare prima della selezione rientrano:

presentazione personale ordinata e professionale;

capacità di esprimersi in modo chiaro in inglese;

esempi concreti di esperienze lavorative precedenti;

atteggiamento positivo e disponibilità al trasferimento.

I recruiter tendono a valutare con attenzione non solo le competenze, ma anche la motivazione e la capacità di adattamento, elementi fondamentali per chi lavora in un contesto internazionale.

Le giornate di colloqui si svolgeranno a partire dalle ore 9:00 nelle seguenti sedi:

Sheraton Hotel, presso il terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa;

Hilton Garden Inn in Via Orlanda a Venezia.

Altre opportunità di lavoro

Emirates non è l’unica realtà che offre opportunità di lavoro anche a giovani senza esperienza. Per chi non consideri la padronanza dell’inglese il proprio punto di forza, segnaliamo la possibilità di accedere alle selezioni per operatori di linea di La Doria e quelle per il Progetto giovani di Credem.