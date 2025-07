Con più di cento posizioni aperte in tutta Italia, l'azienda punta su figure con competenze tecniche e promette percorsi di crescita e stipendi commisurati

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

ANSA Come candidarsi per Leroy Merlin

Leroy Merlin ha deciso di mettere mano al personale con 120 nuove assunzioni per rafforzare la rete vendita in tutta Italia. Nello specifico, ricercano figure con esperienza reale, capaci di muoversi tra prodotti tecnici e relazioni dirette con la clientela, senza appoggiarsi alla solita trafila aziendale.

Leroy Merlin, i profili richiesti e le aree di competenza

Le selezioni sono rivolte a candidati con una formazione tecnica o commerciale e una precedente esperienza nell’ambito delle vendite. Non solo, una particolare attenzione sarà rivolta ai profili con competenze in settori specifici come infissi, arredo bagno, climatizzazione e riscaldamento.

Il ruolo prevede la capacità di accompagnare il cliente in tutte le fasi dell’acquisto, offrendo una consulenza mirata e orientata alla soddisfazione delle esigenze abitative. Sono inoltre richieste, come spesso accade, attitudine al lavoro di squadra, autonomia operativa e capacità di comunicazione efficace.

Percorsi formativi e crescita interna

Alle nuove risorse selezionate, ovvero ai 120 soggetti che verranno poi assunti, verrà offerto un percorso strutturato di inserimento, con moduli formativi che prevedono affiancamento sul campo e aggiornamenti digitali attraverso piattaforme dedicate.

L’azienda, si legge nel comunicato, promuove un modello di crescita professionale che include mentorship, aggiornamento continuo e sviluppo delle soft skills. Chi entra oggi in squadra non sarà lasciato a navigare a vista. Sono previsti anche percorsi su misura e progetti condivisi tra reparti, con un occhio attento alla crescita interna.

Quindi, col tempo, il sistema è costruito per consentire ai lavoratori di salire di livello, senza passare la carriera a lucidare lo stesso banco.

Cosa prevede il contratto e benefit aziendali

Il contratto prevede un impiego distribuito su cinque giornate settimanali, con turni che comprendono anche il fine settimana. I collaboratori potranno accedere a premi legati ai risultati, convenzioni dedicate e politiche di welfare aziendale. Tra i vantaggi offerti, anche scontistiche per i dipendenti e partecipazione ai risultati economici della società.

Dove vengono ricercate le nuove figure

Le opportunità lavorative saranno suddivise su scala nazionale e sono disposte in questo modo:

Sud e Isole: 85 inserimenti previsti;

Nord: 25 nuove posizioni;

Centro: 10 opportunità di ingresso.

Gli interessati possono consultare i dettagli delle ricerche attive e candidarsi direttamente online attraverso il sito dedicato, nella sezione apposita.

Quanto si guadagna lavorando da Leroy Merlin in Italia

Ma quanto pagano? Gli stipendi variano in base al ruolo, al contratto e alle ore effettivamente lavorate. I dati raccolti da portali come Indeed e Jooble offrono un’idea piuttosto chiara della situazione retributiva: