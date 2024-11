Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: iStock Italo sta assumendo personale in tutta Italia.

Italo Treno, la compagnia di trasporto ferroviario privato attiva nel nostro Paese dal 2012, cerca personale di bordo e per i servizi a terra. Tante le offerte di lavoro presenti nell’area Lavora con noi del sito ufficiale. Tra le posizioni aperte spiccano quelle per hostess e steward, macchinista e operatore d’impianto.

Al personale operativo non serve la laurea, ma basta il diploma di scuola superiore. Vediamo quali sono i requisiti, i titoli di studio e le mansioni di ogni annuncio.

Offerta di lavoro per 20 hostess e steward di bordo

Hostess e steward di bordo si occupano del benessere dei viaggiatori a 360 gradi. Italo ne cerca 20 per le sedi di Milano, Roma e Napoli. Le mansioni sono:

gestione del catering a bordo treno;

cura del decoro e riordino degli ambienti;

offerta di servizi e informazioni ai clienti;

supporto del train manager nelle attività operative.

I requisiti sono:

possesso del diploma o della laurea;

livello B2 di conoscenza della lingua inglese;

esperienza pregressa a contatto con il pubblico;

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi in una delle tre sedi.

È gradita un’esperienza lavorativa pregressa di almeno 2 anni nei settori del turismo, dei trasporti e dei servizi alla persona, magari all’estero.

Le figure ideali hanno empatia relazionale, buone capacità comunicative e di problem solving, attenzione all’ordine e lavorano con autonomia e dinamismo.

I passaggi per l’assunzione di hostess e steward sono i seguenti:

screening delle candidature in collaborazione con Agenzia per il Lavoro;

preselezione dei candidati in possesso dei requisiti attraverso una video intervista in inglese o un test di verifica delle competenze linguistiche;

selezione dei candidati idonei attraverso una giornata di assessment in presenza con prove individuali e di gruppo, colloquio in inglese e colloqui psicoattitudinale e motivazionale;

corso di formazione di tre settimane e inserimento per i candidati che lo superano.

Italo cerca macchinisti da formare per l’alta velocità

L’azienda cerca macchinisti da assumere e formare per il conseguimento delle abilitazioni previste per la conduzione di treni ad alta velocità per le sedi di Milano, Bologna e Roma. I requisiti sono:

possesso della licenza europea di conduzione treni in corso di validità;

possesso del certificato complementare di categoria B in corso di validità;

esperienza nel ruolo di macchinista di almeno 1 anno;

possesso del diploma di scuola secondaria;

disponibilità al trasferimento in una delle sedi lavorative indicate e al lavoro su turni, anche notturni e festivi.

L’annuncio per il profilo di operatore d’impianto

Italo cerca diplomati e neolaureati da avviare alla professione di operatore d’impianto per i distretti di Milano, Roma e Venezia. Le mansioni sono:

attività di formazione e movimentazione dei rotabili e degli impianti;

attività di preparazione, stazionamento, messa in servizio e controllo tecnico dei treni;

monitoraggio della corretta esecuzione del programma di esercizio;

monitoraggio della corretta esecuzione delle attività di turnaround – pulizia, rifornimenti tecnici e commerciali.

I requisiti per il profilo di sono:

possesso del diploma tecnico con specializzazione in Manutenzione e assistenza tecnica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Trasporti e logistica, Meccanica, meccatronica ed energia oppure della maturità scientifica;

disponibilità a lavorare su turni h24 e nei giorni festivi e al trasferimento nelle sedi indicate;

idoneità medica e psicoattitudinale presso Rfi.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Ai migliori allievi operatori d’impianto può essere offerta l’opportunità di proseguire la formazione per diventare macchinista.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Italo Treno

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro di Italo Treno oppure inviare una candidatura spontanea basta collegarsi al sito ufficiale nella sezione Lavora con noi.

Sulla pagina è possibile consultare anche gli annunci per il personale di staff, per lavorare negli uffici. In questi casi è quasi sempre necessario il possesso della laurea.