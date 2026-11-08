L’azienda di servizi professionali Deloitte ha aperto una nuova campagna d’ingaggio rivolta a laureati anche senza esperienza da inserire nella divisione di revisione ed analisi contabile.
I candidati selezionati saranno inseriti negli organici a partire da gennaio 2027 in 17 città distribuite su tutto il territorio nazionale. L’iter comincia con un tirocinio formativo retribuito, a cui segue la possibilità di assunzione diretta.
Indice
Quali sono i profili cercati
Le selezioni sono articolate su due figure operative principali.
Revisore contabile: mansioni
Il profilo del revisore si occupa di verificare e revisionare i bilanci redatti secondo i principi nazionali e internazionali. Si occupa di analizzare i prospetti contabili delle società controllate, cura le transizioni verso i principi internazionali e controlla le dichiarazioni fiscali e le attestazioni di spesa. Le candidature sono aperte anche per chi fa parte delle categorie protette.
Analista dati e sistemista: mansioni
Questa figura professionale verrà inserita nel team di analisi tecnologica ed automazione. Si occupa dell’analisi di dati finanziari complessi tramite linguaggi di programmazione e dello sviluppo di report secondo gli indicatori aziendali. Verifica i sistemi informativi ed i controlli di processo, ed implementa soluzioni di automazione e di intelligenza artificiale applicate alla conformità normativa. È prevista una selezione dedicata agli iscritti agli elenchi delle categorie protette per la medesima mansione.
Requisiti per partecipare alle selezioni
La ricerca si rivolge a neolaureati con un’esperienza lavorativa compresa tra zero e un anno. I requisiti richiesti prevedono:
- laurea in Economia per il ruolo di revisore contabile;
- laurea in Ingegneria Informatica, Informatica, Data Science, Ingegneria Gestionale o Economia per i ruoli di analista dati e sistemi;
- buona padronanza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche nei principali linguaggi di analisi dati, strumenti di reportistica o gestionali contabili;
- attitudine al lavoro di squadra, capacità di comunicazione ed inclinazione alla risoluzione dei problemi;
- disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed all’estero;
- per i percorsi riservati alle categorie protette la candidatura è aperta anche ai laureandi ed agli studenti in fase di completamento degli studi.
Contratto e stipendio
I candidati selezionati saranno inizialmente assunti con contratto da tirocinante. In seguito, quelli reputati idonei per una stabilizzazione in azienda, saranno inquadrati secondo il Ccnl Terziario, comparto Distribuzione e Servizi. Il quadro economico prevede:
- una Ral di partenza pari a circa 27.900 euro;
- uno stipendio mensile netto stimato tra 1.550 e 1.600 euro ripartito su 14 mensilità;
- l’eventuale erogazione di premi di risultato collegati al raggiungimento degli obiettivi aziendali e individuali;
- un piano di revisione periodica dell’inquadramento e della retribuzione in base all’avanzamento professionale.
Mappa delle sedi di lavoro disponibili
L’inserimento dei candidati avverrà nelle strutture aziendali presenti nelle seguenti città:
|Area geografica
|Città interessate dalle assunzioni
|Tipologia d’inserimento
|Nord Italia
|Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Genova, Padova, Treviso, Verona, Udine, Bologna, Parma
|Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista
|Centro Italia
|Roma, Firenze, Ancona
|Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista
|Sud e Isole
|Napoli, Bari, Cagliari
|Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista
Come presentare la candidatura online
Gli aspiranti candidati possono trasmettere la propria richiesta accedendo alla sezione Lavora con noi del sito del Gruppo Deloitte. Una volta selezionato l’annuncio d’interesse tra i programmi per revisori, analisti dati o le posizioni dedicate alle categorie protette, occorrerà compilare il modulo elettronico ed allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
L’iter selettivo prevede lo svolgimento di giornate di valutazione e accertamento attitudinale prima dell’inserimento.
Altri annunci di lavoro
Novembre è appena iniziato e le offerte di lavoro sono davvero molte, per ogni profilo e per ogni esigenza. Per quanto riguarda i neolaureati senza esperienza, si segnalano i reclutamenti curati da TikTok e Bending Spoons. Invece per diplomati attualmente senza impiego, si segnalano le varie proposte di corso abilitante da operatore fiscale organizzate dai Caf Cisl.