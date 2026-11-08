Deloitte seleziona neolaureati in 17 città: tirocinio e assunzione da 27.900 euro per revisori contabili e analisti dati, da gennaio 2027

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Deloitte cerca neolaureati da formare attraverso tirocinio, poi assunzione

L’azienda di servizi professionali Deloitte ha aperto una nuova campagna d’ingaggio rivolta a laureati anche senza esperienza da inserire nella divisione di revisione ed analisi contabile.

I candidati selezionati saranno inseriti negli organici a partire da gennaio 2027 in 17 città distribuite su tutto il territorio nazionale. L’iter comincia con un tirocinio formativo retribuito, a cui segue la possibilità di assunzione diretta.

Quali sono i profili cercati

Le selezioni sono articolate su due figure operative principali.

Revisore contabile: mansioni

Il profilo del revisore si occupa di verificare e revisionare i bilanci redatti secondo i principi nazionali e internazionali. Si occupa di analizzare i prospetti contabili delle società controllate, cura le transizioni verso i principi internazionali e controlla le dichiarazioni fiscali e le attestazioni di spesa. Le candidature sono aperte anche per chi fa parte delle categorie protette.

Analista dati e sistemista: mansioni

Questa figura professionale verrà inserita nel team di analisi tecnologica ed automazione. Si occupa dell’analisi di dati finanziari complessi tramite linguaggi di programmazione e dello sviluppo di report secondo gli indicatori aziendali. Verifica i sistemi informativi ed i controlli di processo, ed implementa soluzioni di automazione e di intelligenza artificiale applicate alla conformità normativa. È prevista una selezione dedicata agli iscritti agli elenchi delle categorie protette per la medesima mansione.

Requisiti per partecipare alle selezioni

La ricerca si rivolge a neolaureati con un’esperienza lavorativa compresa tra zero e un anno. I requisiti richiesti prevedono:

laurea in Economia per il ruolo di revisore contabile;

laurea in Ingegneria Informatica, Informatica, Data Science, Ingegneria Gestionale o Economia per i ruoli di analista dati e sistemi;

buona padronanza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche nei principali linguaggi di analisi dati, strumenti di reportistica o gestionali contabili;

attitudine al lavoro di squadra, capacità di comunicazione ed inclinazione alla risoluzione dei problemi;

disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed all’estero;

per i percorsi riservati alle categorie protette la candidatura è aperta anche ai laureandi ed agli studenti in fase di completamento degli studi.

Contratto e stipendio

I candidati selezionati saranno inizialmente assunti con contratto da tirocinante. In seguito, quelli reputati idonei per una stabilizzazione in azienda, saranno inquadrati secondo il Ccnl Terziario, comparto Distribuzione e Servizi. Il quadro economico prevede:

una Ral di partenza pari a circa 27.900 euro;

uno stipendio mensile netto stimato tra 1.550 e 1.600 euro ripartito su 14 mensilità;

l’eventuale erogazione di premi di risultato collegati al raggiungimento degli obiettivi aziendali e individuali;

un piano di revisione periodica dell’inquadramento e della retribuzione in base all’avanzamento professionale.

Mappa delle sedi di lavoro disponibili

L’inserimento dei candidati avverrà nelle strutture aziendali presenti nelle seguenti città:

Area geografica Città interessate dalle assunzioni Tipologia d’inserimento Nord Italia Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Genova, Padova, Treviso, Verona, Udine, Bologna, Parma Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista Centro Italia Roma, Firenze, Ancona Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista Sud e Isole Napoli, Bari, Cagliari Tirocinio iniziale ed assunzione come revisore o analista

Come presentare la candidatura online

Gli aspiranti candidati possono trasmettere la propria richiesta accedendo alla sezione Lavora con noi del sito del Gruppo Deloitte. Una volta selezionato l’annuncio d’interesse tra i programmi per revisori, analisti dati o le posizioni dedicate alle categorie protette, occorrerà compilare il modulo elettronico ed allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.

L’iter selettivo prevede lo svolgimento di giornate di valutazione e accertamento attitudinale prima dell’inserimento.

Altri annunci di lavoro

Novembre è appena iniziato e le offerte di lavoro sono davvero molte, per ogni profilo e per ogni esigenza. Per quanto riguarda i neolaureati senza esperienza, si segnalano i reclutamenti curati da TikTok e Bending Spoons. Invece per diplomati attualmente senza impiego, si segnalano le varie proposte di corso abilitante da operatore fiscale organizzate dai Caf Cisl.