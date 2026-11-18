Tirocini da 800 o 1.000 euro al mese e contratti con Ral tra 23.500 e 30.000 euro: profili, requisiti e come candidarsi in 11 città italiane

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Kpmg assume personale da Milano a Napoli: per diversi profili non è richiesta esperienza

Il network internazionale di revisione e consulenza Kpmg ha aperto una nuova campagna di reclutamento per l’inserimento di 92 diplomati e laureati senza esperienza in 11 città italiane.

Le selezioni prevedono l’ingresso tramite tirocini retribuiti e assunzioni dirette con retribuzioni annue lorde d’ingresso che arrivano fino a 30.000 euro. Le opportunità sono distribuite lungo tutta la penisola, da Milano fino al polo tecnologico di Napoli.

Quali sono i profili ricercati e le mansioni

Le ricerche di personale coprono diversi ambiti operativi e di consulenza aziendale, con posizioni dedicate sia ai profili tecnici sia alle aree economiche, giuridiche e comunicative.

Area tecnologia, dati e sicurezza informatica

Il gruppo più numeroso di inserimenti riguarda la digitalizzazione dei processi e la sicurezza dei sistemi informativi:

analisti e ingegneri dei dati, anche senza esperienza, impegnati inizialmente ad affiancare chi gestisce, elabora e analizza i flussi informativi aziendali;

consulenti per piattaforme gestionali e sviluppatori, dedicati all’implementazione di sistemi informativi integrati e soluzioni di intelligenza artificiale generativa;

consulenti di sicurezza informatica e rischi tecnologici, incaricati di svolgere le dovute analisi delle vulnerabilità e della protezione dei sistemi digitali;

tecnici informatici, diplomati, a supporto operativo sulle verifiche di rischio tecnologico.

Area rischi, finanza, fiscale e revisione contabile

Per chi possiede una formazione economica, statistica o giuridica sono attive selezioni per:

consulenti junior in conformità normativa, gestione dei rischi e servizi finanziari;

consulenti per la finanza straordinaria e la direzione aziendale;

consulenti fiscali e contabili junior;

revisori contabili junior.

Area marketing, formazione digitale e categorie protette

Ulteriori opportunità si rivolgono a profili creativi e a candidati appartenenti alle categorie protette:

analisti junior dell’automazione marketing e consulenti per la relazione con i clienti a Milano e Padova;

progettisti junior per la formazione digitale a Milano;

posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette nelle sedi di Milano, Firenze e Napoli.

Requisiti e titoli di studio richiesti

Le selezioni sono aperte a candidati privi di esperienza pregressa nel ruolo, poiché l’azienda garantisce un percorso formativo interno al momento dell’ingresso. I titoli richiesti variano in base alla posizione:

diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico-informatico per i ruoli tecnici a Roma oppure diploma accompagnato da formazione specifica per gli inserimenti a Napoli;

laurea triennale, magistrale o percorso di laurea in corso in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Ingegneria, Informatica, Matematica o Statistica;

laurea in Marketing, Comunicazione o discipline umanistiche per gli inserimenti negli ambiti della formazione digitale e dell’analisi di mercato.

Contratto di lavoro, stage e stipendi

L’inserimento in azienda avviene secondo due modalità principali, accompagnate da lavoro ibrido con alternanza tra ufficio e lavoro agile:

tirocinio curriculare svolto durante gli studi, che prevede un’indennità mensile di 800 euro;

tirocinio extracurriculare post-laurea, che equivale a un rimborso spese mensile pari a 1.000 euro;

assunzione diretta con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio su 14 mensilità, con una Ral d’ingresso fissata a 30.000 euro per la maggior parte dei profili;

Ral da 25.600 euro per i tecnici diplomati a Roma, 24.500 euro per i contabili junior e tra 23.500 e 24.000 euro per gli inserimenti operativi presso la sede di Napoli.

Come presentare la candidatura online

Gli aspiranti candidati possono consultare l’elenco dettagliato delle posizioni aperte e inviare la propria istanza d’interesse accedendo alla sezione carriere sul sito ufficiale Kpmg Lavora con noi.

Una volta individuato l’annuncio in linea con il proprio percorso di studi e la sede preferita, occorre compilare il modulo elettronico ed allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Altri annunci per diplomati e neolaureati

Oltre alla massiccia campagna di reclutamento promossa da Kpmg, ci sono anche altre opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale. Si segnalano le selezioni indette da Calzedonia, per diversi profili operativi, da Loacker per addetti al confezionamento e le posizioni aperte da Deloitte per neolaureati in 17 città italiane.